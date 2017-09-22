OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події п'ятниці, 22 вересня.

Про пенсійну реформу. Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд в спільному листі до уряду України висловили побоювання внесеними законопроект про пенсійну реформу змінами під час його підготовки до другого читання.

Про АМКУ. Прем'єр жорстко розкритикував і пригрозив звільненням керівництву Антимонопольного комітету за саботаж ініціатив Кабміну в сфері держзакупівель.

Про держборг. У Міністерстві фінансів розраховують до 2020 року знизити співвідношення державного боргу до ВВП до 55%.

Про Приватбанк. Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що у націоналізованому Приватбанку немає активів, які б можна було продати через ProZorro.

Про гроші Януковича. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що 22 вересня вступило рішення суду про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів банківських активів із оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Про Укрнафту. Компанії "Укрнафти" заборгували бюджету 15,7 мільярда гривень.

Про тарифи УЗ. Державна регуляторна служба України запропонувала переглянути обсяг підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення в країні.

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