OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини четверга, 14 вересня.

Про порти. Морський торговельний порт "Южний" має намір побудувати новий термінал для імпорту вугілля з-за кордону.

Про курорти. Власник концерну Галнафтогаз Віталій Антонов починає будівництво цілорічного курорту в селищі Славське Львівської області.

Про алюміній. "Південмаш" замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії.

Про "План Маршалла". План розрахований на 10 років і в середньостроковій перспективі передбачає виділення по 5 мільярдів доларів на рік.

Про iPhone. Стали відомі ціни трьох нових смартфонів Apple: iPhone Х, а також iPhone 8 і iPhone 8 Plus.

Про штраф АМКУ. Верховний суд України не прийняв до провадження заяву "Газпрому" про перегляд ухвали Вищого господарського суду про накладення штрафу Антимонопольним комітетом України на російську компанію.

Про автогаз. З 13 по 14 вересня роздрібні ціни на скраплений газ в середньому по країні знизилися ще 12 копійок за літр до 15,06 гривень/літр.

Про МВФ. Національний банк очікує транш від МВФ 2 млрд доларів і від Єврокомісії 600 мільйонів євро до кінця 2017 року.

Про Ахметова. Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до рахунків компанії донецького олігарха Ріната Ахметова "ДТЕК Дніпроенерго" в Укрсоцбанку в рамках розслідування кримінального провадження щодо формули "Роттердам плюс".

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