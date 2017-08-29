Автогаз в Україні коштує вже дорожче, ніж в ЄС

Ціни на скраплений газ в Україні в серпні виросли більш ніж на 40%.

Про це йдеться в колонці генерального директора Української енергетичної біріжі Олександрна Коваленка.

"У Франції газ для авто коштує 0,74 євро/л, у Великобританії - 0,63 євро/л, в Італії - 0,60 євро/л, в Португалії - 0,58 євро/л, а в Німеччині - і зовсім 0,53 євро/л.

У Польщі за літр газу доведеться заплатити 0,41 євро / л, в Словаччині - 0,43 євро/л. У країнах Балтії ціни на автогаз коливаються на рівні близько 0,50 євро/л ", - заявив Коваленко.

Як зазначається, 22 серпня ціна на газ для авто в Україні (в середньому 14,6 гривні за літр) вже була вище, ніж у Польщі та Словаччині, а на деяких заправках вона наблизилася до вартості в Німеччині і Балтії.

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Нагадаємо, за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Як повідомлялося, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

За період з 23 по 28 серпня ціна автогазу в великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 копійок за літр до 16,5 гривні за літр.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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