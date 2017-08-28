Автомобільний газ подорожчав за вихідні ще на 50 копійок

За період з 23 по 28 серпня ціна автогазу в великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 копійок за літр до 16,5 гривні за літр.

Про це Enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

Зокрема WOG, SOCAR і OKKO за вихідні підвищили ціни на 50-54 коп/л до 16,49 грн/л. AMIC підняв ціну на 1,1 грн/л до 16,39 грн/л.

У Києві газ в мережі "Авантаж" подорожчав на 60 коп/л до 14,95 грн/л, на "БРСМ-Нафта" - на 60 коп/л до 16,29 грн/л. Столична мережа KLO знизила ціни на 25 коп/л і пропонує газ по 16,24 грн/л.

За вихідні ціна газу знизилася на 40 коп/л і в мережі "Схід", на 28 серпня становить 14,95 грн/л.

"Авіас" і "Укрнафта" за вихідні підвищили ціни на 83-85 коп/л до 15,17-15,16 грн/л відповідно.

Середня ціна газу по країні збільшилася на 65 коп/л до 15,98 грн/л.

Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики "Консалтингової групи А-95" називають брак ресурсу.

Аналітик "А-95" Артем Куюн вважає, що криза, з яким зіткнулися постачальники газу, виявилася набагато сильнішою, ніж очікувалося.

"Причому справа не стільки в оцінці дефіцитних обсягів, скільки в неможливості цю нестачу закрити: в Україні катастрофічно не вистачає вагонів, а ті, що є, "Укрзалізниця" не в силах ефективно використовувати. Найбільш гостро дефіцит газу на заправках відчувається на півдні і на заході країни. Газу немає як на одиночних станціях, так і у великих мережах", - зазначив Куюн.

Нагадаємо, за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Як повідомлялося, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни можуть вирости ще на пару гривень.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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