Автомобільний газ подорожчає до 17 гривень - трейдери

22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордно високою ціною - близько 29 тисяч гривень за тонну, в результаті чого роздрібні ціни виростуть ще на пару гривень.

Про це повідомляє OilNews.

За період з 21 по 22 серпня ціна автогазу у великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 коп/літр - до 15,4-15,5 грн/літр.

На столичних АЗС KLO і WOG ціна газу зросла на 50 коп/л, - до 15,44 і 15,49 грн/л відповідно, на ОККО газ подорожчав на 40 коп/л, до 15,39 грн/л.

SOCAR продає газ в Києві по 14,99 грн/л (+54 коп/л в порівнянні 21 серпня), "БРСМ-Нафта" - по 15,19 грн/л (+75 коп/л).

Мінімальні ціни в столиці пропонує "Авантаж" - 14,35 грн/л, за добу вони виросли на 1 грн/л.

Найнижчі ціни автогазу по країні утримує "Авіас" (13,43 грн/л), "Укрнафта" (13,49 грн/л) і "Надія" (13,99 грн/л).

Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики "Консалтингової групи А-95" називають брак ресурсу.

"Імпорт ЗВГ в серпні планується на рівні 90-100 тисяч тонн, тоді як мінімальна потреба нами оцінюється в 120 тисяч тонн. Дефіцит в розмірі 20% - ключовий фактор занепокоєння ринку", - говорить аналітик "А-95" Артем Куюн.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Сергій Лещенко, 22 серпня на біржі скраплений газ був реалізований за рекордною ціною - 28,9 тис грн/тонна.

При тому, що, за його словами, на минулому аукціоні ціна становила близько 17 тисяч гривень за тонну.

Тим часом, трейдери прогнозують падіння продажів в роздрібній торгівлі.

"Роздріб вже перевалив за 15 грн/л, це серйозний психологічний фактор, і сьогоднішній аукціон чітко показує, що ціна буде рости далі. Думаю, що після зростання вище 17 грн/л обсяги продажів впадуть суттєво", - зазначив один з великих трейдерів.

Як повідомлялося, за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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