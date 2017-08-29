Цены на LPG растут. Как защититься?

Рыночная экономика говорит нам, что цены формируются под влиянием соотношения спроса и предложения.

На рынке сжиженного газа в августе наблюдался высокий спрос с растущей динамикой в связи с сезоном отпусков и ограниченный объем предложения.

Как результат цены на сжиженный газ выросли более чем на 40% за неполный месяц.

Потери участников рынка можно было захеджировать, если бы цены на сжиженный газ формировались на биржевых торгах с помощью современных торговых инструментов.

Предложение

Национальные добывающие компании, к сожалению, не могут покрыть весь объем спроса на сжиженный газ на внутреннем рынке. Они концентрируют свою добычу для обеспечения газом населения, выполняя социальную функцию.

Объем добычи госдобытчиками оценивается 30 тыс тонн, что составляет не более 20% от рыночного объема. По оценкам аналитиков, объем потребления в августе составит около 150 тыс тонн, что создает дефицит 30-50 тыс тонн.

Сжиженный газ дорожал и ранее, но с начала августа процесс активизировался. За первую половину месяца оптовые расценки на пропан-бутан выросли более чем на 60% до 24 тыс грн за тонну. На импортный ресурс цены подскочили вдвое.

Под влиянием таких факторов 22 августа средняя цена сжиженного газа на заправках Украины составляла около 15 грн за литр.

Спрос

Согласно ежегодному балансу спроса и предложения на рынке LPG, август всегда является дефицитным месяцем, так как потребление газа находится на пиковом уровне, а нарастить поставки быстро не получается.

Объем дефицита аналитики оценивают 20-30% или 30-50 тыс тонн. Этот объем не может быть погашен быстро, потому что дефицит в той или иной мере наблюдается у наших ближайших соседей: Беларуси, Польше, Румынии и даже России из-за проведения технических работ на заводах.

Не позволяют быстро реагировать на резкие изменения баланса и логистические проблемы с тепловозами и системой железнодорожных путей Украины. Поэтому мы видим повышение цен на импортных партиях в два раза за полтора месяца.

Цена

На европейских заправках цены на сжиженный газ варьируются в зависимости от страны. Рекордсмен — Швеция: 0,94 евро/л. Конечно, цены в Швеции скорее исключение из правил, но в основном цена автогаза в Европе несколько ниже.

Во Франции газ для авто стоит 0,74 евро/л, в Великобритании — 0,63 евро/л, в Италии — 0,60 евро/л, в Португалии — 0,58 евро/л, а в Германии — и вовсе 0,53 евро/л. В Польше за литр газа придется заплатить 0,41 евро/л, в Словакии — 0,43 евро/л. В странах Балтии цены на автогаз колеблются на уровне около 0,50 евро/л.

Так что 22 августа цена на газ для авто в Украине (в среднем 14,6 грн за литр) уже была выше, чем в Польше и Словакии, а на некоторых заправках она приблизилась к стоимости в Германии и Балтии.

При этом цены на бензин в Украине ощутимо ниже, чем в этих странах. Однако в европеских и других развитых государствах ценовые риски можно захеджировать на срочном рынке с помощью традиционных биржевых инструментов — фьючерсов и опционов.

Учитывая, что август и сентябрь являются пиковыми месяцами по потреблению автогаза, следует ожидать формирования цены около психологической отметки 15 грн за литр, однако это лишь при условии сохранения всех остальных факторов влияния на ценообразование.

По нашим данным, Министерство инфраструктуры намерено ввести систему получения пяти лицензий: на грузополучателя, грузоотправителя, собственника, арендатора и на маневренные операции. Это может парализовать рынок на неопределенный срок, что сразу приведет к очередному скачку цен на сжиженный газ до 15%.

Реформа? Нет, эволюционное развитие

Наблюдая за всем происходящим в один из самых пиковых месяцев года, задаюсь вопросом: можно ли как-то предугадать такое проседание баланса и как можно защитить интересны добытчиков, импортеров и потребителей на внутреннем рынке? Оказывается, в мире уже все придумано до нас.

На современных биржах созданы, интегрированы и эффективно функционируют такие инструменты биржевой торговли, как фьючерсные и опционные контракты.

С помощью таких простых инструментов трейдеры имеют возможность захеджировать свои риски по снижению цены на свой актив. Эти инструменты несут в себе огромные преимущества, однако ими следует правильно и очень точно пользоваться.

Почему такие инструменты не работают у нас? Оставим этот вопрос философам.

Я же — человек с более практическим подходом. На базе Украинской энергетической биржи мы создали возможность для торговли спотовыми контрактами (это контракты с немедленной поставкой, к которым мы все привыкли), и форвардными контрактами.

С помощью этих простых торговых инструментов мы принесли хоть немного света на украинский рынок нефтепродуктов.

Следующим нашим шагом стало внедрение нового вида контрактов. Мы их называем ТЕРМ-контрактами. Они очень напоминают форвардные, но их главное отличие — способ формирования цены.

Цена в таком контракте формируется на основании среднерыночной цены нефти марки Urals на Crude Oil Marketwire агентства Platts за последние 15 дней, скорректированные на качественные показатели, курс валют, стоимость перевозки и налоги.

С помощью этих контрактов добытчик — государственный или частный — может получить деньги за определенный ресурс на квартал, полгода или даже на год вперед, обеспечив себе надежного контрагента.

Покупатель же получает ресурс по рыночным ценам от надежного поставщика, а сделка является исключительно надежной, так как заключается на бирже.