OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини вівторка, 22 серпня.
Про вугілля. Американська XCoal відправила в Україну перше вугілля, а Росія хоче зберегти обсяги поставок вугілля.
Про збитки. Росія завдала Україні більше трильйону збитків у Криму.
Про прибутки. Топ-100 держкомпаній за рік отримали 26 мільярдів гривень прибутку.
Про електрику. РНБО розбереться з поставками електрики на завод Фірташа в Криму.
Про зарплати. Вчителям підвищать зарплату на 25% у 2018 році.
Про газ. Автомобільний газ подорожчає до 17 гривень.
Про "Приват". Група "Приват" Коломойського заборгувала державі 17 мільярдів податків.
Про земельну реформу. Закон про ринок землі розглянуть у жовтні.
Текст дня
Вони не платять державі. 100 найбільших боржників України
Податковий борг перед державою наближається до 80 млрд грн. Серед боржників України — олігархи, нардепи і корумповані держпідприємства.
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