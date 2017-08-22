OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини вівторка, 22 серпня.

Про вугілля. Американська XCoal відправила в Україну перше вугілля, а Росія хоче зберегти обсяги поставок вугілля.

Про збитки. Росія завдала Україні більше трильйону збитків у Криму.

Про прибутки. Топ-100 держкомпаній за рік отримали 26 мільярдів гривень прибутку.

Про електрику. РНБО розбереться з поставками електрики на завод Фірташа в Криму.

Про зарплати. Вчителям підвищать зарплату на 25% у 2018 році.

Про газ. Автомобільний газ подорожчає до 17 гривень.

Про "Приват". Група "Приват" Коломойського заборгувала державі 17 мільярдів податків.

Про земельну реформу. Закон про ринок землі розглянуть у жовтні.

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Вони не платять державі. 100 найбільших боржників України

Податковий борг перед державою наближається до 80 млрд грн. Серед боржників України — олігархи, нардепи і корумповані держпідприємства.