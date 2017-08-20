OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Головні економічні новини вихідних, 19-20 серпня.

Про злиття. Антимонопольний комітет дозволив горизонтальне та вертикальне злиття німецької компанії "Bayer Aktiengesellschaf" та американської "Monsanto Company".

Про приватизацію. Американська енергетична компанія "GESS Ukraine" розглядає можливість приватизації Херсонської ТЕЦ.

Про Нафтогаз. Наглядову раду НАК "Нафтогаз України" залишає Чарльз Проктор.

Про гелікоптери. "Мотор Січ" презентувала перший український гелікоптер під назвою "Надія".

Про Фірташа. Олігарх заснував в Швейцарії нову трейдингову компанію Filada AG для торгівлі добривами, хімічною продукцією і нафтопродуктами, і в подальшому планує здійснити лістинг на біржі.

Про НАБУ. В українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Про Укртелеком. За позовом Київської місцевої прокуратури з ПАТ "Укртелеком" до державного бюджету стягнуто понад 1 млн гривень.