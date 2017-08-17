OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини четверга, 17 серпня.

Про газ. Кількість блакитного палива в українських підземних сховищах перетнула позначку 14 мільярдів кубів.

Про нерухомість. З початку 2011 року на ринку первинної нерухомості Києва накопичилося понад 76,5 тисяч "завислих" квартир.

Про корупцію. Національне антикорупційне бюро вимагає визнати недійсними низку угод на мільярд гривень.

Про "Укрнафту". Компанія погодилася на перевірку своєї фінансово-господарської діяльності.

Про тарифи. Кабінет міністрів не підтримує підвищення тарифів на газ для населення на новий опалювальний сезон.

Про Роттердам+. Співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю НКРЕ у справі, пов'язаній із затвердженням так званої формули Роттердам+.

Про дороги. У Кабінеті міністрів пояснили, що прем’єр Володимир Гройсман анонсував не будівництво, а ремонт двох доріг "у східному напрямку".

Текст дня.

Новий закон про валюту від НБУ: до чого готуватися Україні

Нацбанк написав проект закону про валюту, який передбачає ліберальну модель валютного ринку. Правда, свободу дадуть не відразу.