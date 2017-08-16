OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини середи, 16 серпня.
Про Донецькобленерго. Держава продала 25% акцій компанії за стартовою ціною. Покупцем став Ахметов.
Про "Укрнафту". Податковий борг компанії становить 13,2 мільярда гривень, а глава "Укрнафти" блокує проведення аудиту "Нафтогазом".
Про УЗ. НАБУ оголосило підозру посадовцям Укрзалізниці через махінації з тарифами.
З жовтня УЗ планує підвищити тарифи на вантажні перевезення.
Про Насалика. Суд заарештував його квартиру і дім.
Про корупцію. За деякі справи НАБУ суди не беруться більше року. Що відбувається з головою Національного антикорупційного бюро України ви і так знаєте.
Про Приватбанки. Україна стала співвласником ще одного. Литовського.
Про субсидії. Субсидію тепер можна отримати без "прописки".
Про безробіття. Рівень безробіття знизився до 1,2%.
Текст дня
Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі "Україна"
У різних секторах економіки з'являються компанії, які не шукають причин, чому інновації неможливі, не звинувачують державу або конкурентів, а всупереч середовищу будують власне майбутнє.
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