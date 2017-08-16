OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини середи, 16 серпня.

Про Донецькобленерго. Держава продала 25% акцій компанії за стартовою ціною. Покупцем став Ахметов.

Про "Укрнафту". Податковий борг компанії становить 13,2 мільярда гривень, а глава "Укрнафти" блокує проведення аудиту "Нафтогазом".

Про УЗ. НАБУ оголосило підозру посадовцям Укрзалізниці через махінації з тарифами.

З жовтня УЗ планує підвищити тарифи на вантажні перевезення.

Про Насалика. Суд заарештував його квартиру і дім.

Про корупцію. За деякі справи НАБУ суди не беруться більше року. Що відбувається з головою Національного антикорупційного бюро України ви і так знаєте.

Про Приватбанки. Україна стала співвласником ще одного. Литовського.

Про субсидії. Субсидію тепер можна отримати без "прописки".

Про безробіття. Рівень безробіття знизився до 1,2%.

Текст дня

Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі "Україна"

У різних секторах економіки з'являються компанії, які не шукають причин, чому інновації неможливі, не звинувачують державу або конкурентів, а всупереч середовищу будують власне майбутнє.