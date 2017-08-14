OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини понеділка, 14 серпня.
Про дороги. У Львові побудують нову об'їзну дорогу на Польщу.
Про літаки. "Антонов" до 2020 року хоче перейти на стандарти НАТО.
Про авіакомпанії. Італійська авіакомпанія відкриє зі Львова 6 рейсів.
Про обшуки. ГПУ та СБУ знову проводять обшуки в "Укргазвидобуванні".
Про стипендії. Мінфін хоче суттєво скоротити кількість отримувачів стипендій.
Про ВВП. Економіка України зросла на 2,4% у другому кварталі.
Тексти дня
Непохитний "Роттердам+": як "еліта" пошила у дурні всіх українців
Після введення формули "Роттердам+" виграли генеруючі компанії, передусім ДТЕК Ахметова. У дурнях залишилися країна, яка далі залежить від поставок вугілля з Росії, промислові споживачі та населення.
Полювання на "майнерів", або Як у святошинському басейні випливли біткоїни
Поліція оголосила війну підприємцям, які займаються криптовалютами. Поки влада намагається унормувати цю діяльність, юристи заспокоюють: все, що не заборонено, — дозволено.
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