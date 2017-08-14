OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини понеділка, 14 серпня.

Про дороги. У Львові побудують нову об'їзну дорогу на Польщу.

Про літаки. "Антонов" до 2020 року хоче перейти на стандарти НАТО.

Про авіакомпанії. Італійська авіакомпанія відкриє зі Львова 6 рейсів.

Про обшуки. ГПУ та СБУ знову проводять обшуки в "Укргазвидобуванні".

Про стипендії. Мінфін хоче суттєво скоротити кількість отримувачів стипендій.

Про ВВП. Економіка України зросла на 2,4% у другому кварталі.

Тексти дня

Непохитний "Роттердам+": як "еліта" пошила у дурні всіх українців

Після введення формули "Роттердам+" виграли генеруючі компанії, передусім ДТЕК Ахметова. У дурнях залишилися країна, яка далі залежить від поставок вугілля з Росії, промислові споживачі та населення.

Полювання на "майнерів", або Як у святошинському басейні випливли біткоїни

Поліція оголосила війну підприємцям, які займаються криптовалютами. Поки влада намагається унормувати цю діяльність, юристи заспокоюють: все, що не заборонено, — дозволено.