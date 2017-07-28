НАБУ вже рік розслідує справу про дорогий газ Фірташа для ОПЗ

Національне антикорупційне бюро проводить розслідування у справі закупівель газу за завищеними цінами Одеським припортовим заводом у компанії Ostсhem.

Про це йдеться в листі НАБУ на адресу прем'єр-міністра Гройсмана від червня 2017 року, яке надав Економічній правді експерт з питань протидії корупції центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Згідно з листом, справа була відкрита 5 вересня 2016 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ОПЗ під час закупівель природного газу у 2012-2014 роках за завищеними цінами".

У листі НАБУ пропонує провести зустріч за участю Кабміна, Фонду держмайна, керівництва ОПЗ, юристів, а також представників самого НАБУ.

Як повідомлялося, у травні 2017 року Гройсман направив листи до Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро з закликом провести розслідування та не допустити банкрутства ОПЗ.

Лист прем'єр-міністра на адресу НАБУ стосується заборгованості ПАТ "ОПЗ" перед компанією OstChem за спожитий газ.

В своїх зверненнях Гройсман нагадав, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма 25 липня 2016 року визнав борг ОПЗ перед групою компаній "Ostchem" в загальному розмірі 251,235 млн доларів, враховуючи штрафні санкції. Рішення Стокгольмського арбітражу про борг ОПЗ перед компанією Ostchem олігарха Дмитра Фірташа фактично відкриває шлях до банкрутства підприємства.

Раніше Южний міський суд Одеської області, у березні 2017 року, задовольнив клопотання представників "Ostchem" про стягнення боргу, однак у травні цього року Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ зупинив виконання цього рішення.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко вважає абсолютно неприйнятним банкрутство Одеського припортового заводу. 28 народних депутатів зареєстрували законопроект, яким пропонують реструктуризувати заборгованість ОПЗ.

Нагадаємо також, що саме через невирішену проблему боргу ОПЗ перед OstChem до конкурсу з продажу заводу втратили інтерес західні компанії. Останній конкурс не відбувся саме через відсутність підтверджених заявок.

Як відомо, "Ostchem" з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Дмитра Фірташа - з березня 2013 року - монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з "Ostchem" на поставку газу від січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Саме в цей період "Газпром" знизив ціну газу для "Ostchem" з 430 до 265 доларів за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по 430 доларів. Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.

Одеський припортовий завод - другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні.

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Економічна правда