OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини понеділка, 24 липня.
Про санкції. ЄС готовий протистояти новим санкціям США проти Росії.
Про енергокомпанії. Фонд державного майна оголосив початок проведення аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 енергетичних компаній.
Про експорт електроенергії. У січні-червні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії на 44,6%, порівняно з аналогічним періодом 2016 року.
Про втрати. Фонд гарантування вкладів ризикує втратити понад 80 мільйонів гривень через фіктивне банкрутство підприємства, пов'язаного з групою ІСД Сергія Тарути.
Про обшуки. Силовики обшукують 41 спиртзавод у зв'язку з підозрами у виготовленні контрафактного спирту.
Про Siemens. ФРН вимагає більше санкцій ЄС щодо Росії через скандал із Siemens. У Кремлі можливе посилення санкцій не коментують.
Про нові пенсії. У Мінсоцполітики спрогнозували яким буде зростання пенсій. У 2028, наприклад, нові пенсіонери мають отримувати в середньому 6040 гривень.
І досі про кібератаки. Президент підписав закон, який дозволяє не штрафувати за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок кібератак.
Текст дня
Мистецтво банкрутства: як оточення Тарути рятує активи від держави
Через фіктивне банкрутство підприємства, пов'язаного з групою ІСД, Фонд гарантування вкладів ризикує втратити актив вартістю понад 80 мільйонів гривень.
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