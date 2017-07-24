OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини понеділка, 24 липня.

Про санкції. ЄС готовий протистояти новим санкціям США проти Росії.

Про енергокомпанії. Фонд державного майна оголосив початок проведення аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 енергетичних компаній.

Про експорт електроенергії. У січні-червні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії на 44,6%, порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Про втрати. Фонд гарантування вкладів ризикує втратити понад 80 мільйонів гривень через фіктивне банкрутство підприємства, пов'язаного з групою ІСД Сергія Тарути.

Про обшуки. Силовики обшукують 41 спиртзавод у зв'язку з підозрами у виготовленні контрафактного спирту.

Про Siemens. ФРН вимагає більше санкцій ЄС щодо Росії через скандал із Siemens. У Кремлі можливе посилення санкцій не коментують.

Про нові пенсії. У Мінсоцполітики спрогнозували яким буде зростання пенсій. У 2028, наприклад, нові пенсіонери мають отримувати в середньому 6040 гривень.

І досі про кібератаки. Президент підписав закон, який дозволяє не штрафувати за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок кібератак.

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Мистецтво банкрутства: як оточення Тарути рятує активи від держави

Через фіктивне банкрутство підприємства, пов'язаного з групою ІСД, Фонд гарантування вкладів ризикує втратити актив вартістю понад 80 мільйонів гривень.