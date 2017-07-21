OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні події дня п’ятниці, 21 липня.

Про Приватбанк. Новою в.о. голови Приватбанку призначено Галину Пахачук. ЗМІ довідалися, що вона є дружиною Андрія Ващука - працівника авіакомпанії "Роза Вітрів", яку пов’язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.

Про турбіни Siemens. Німецький концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим, він призупинить поставки енергообладнання російським компаніям. Згодом на офіційному сайті компанії було оприлюднено чотири кроки для відновлення своєї ділової репутації.

Про ДФС. Державна фіскальна служба відмовилася розкрити інформацію про компанії, яким надавалася податкова розстрочка у 2015-2016 роках. У ДФС кажуть, що законодавство не дає їм права називати компанії, яким надавалася розстрочка.

Про сталь. Україна опустилася в рейтингу світових виробників сталі з 13-го на 14-е місце. У червні 2017 року українська промисловість виплавила 1,59 мільйона тонн сталі.

Про держбанки. Міністерство економічного розвитку і торгівлі включило Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк в перелік державних організацій, які будуть приватизовані.

Про корупцію. Національне антикорупційне бюро України розслідує можливу розтрату майна в особливо великих розмірах у ДАК "Хліб України".

Тексти дня.

Ціна володіння: як вибрати житло, щоб не переплатити через 10 років

Як обрати квартиру на первинному ринку і чому варто рахувати розмір плати за комунальні послуги та інші витрати до придбання нерухомості.

Люди, які грають в ігри і заробляють на цьому

В умовах ринку підприємливі громадяни шукають спосіб капіталізувати своє хобі, навіть якщо це комп'ютерні онлайн-ігри. ЕП з'ясовувала, чи можуть віртуальні ігри приносити реальний дохід.