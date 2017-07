Люди, які грають в ігри і заробляють на цьому

Существует несколько методов заработка в онлайн-играх. Они отличаются количеством времени, которое игрок готов уделить этому занятию, суммами, которые он может на этом заработать, и легальностью или нелегальностью заработка. Причем нелегальные способы — доступнее.

Продажа аккаунтов

Продажа аккаунтов — распространенное явление в мире "геймеров". Если новичкам не хочется тратить время на "раскачку", они могут купить аккаунт. Процесс заработка прост: нужно создать одну или несколько учетных записей в игре, достигнуть в них определенных результатов и затем их продать.

Стоимость аккаунта зависит от игры и успехов, которых добился игрок. Чем игра популярнее, тем выше спрос и, соответственно, стоимость.

Есть ресурсы, на которых можно купить "прокачанные" аккаунты.

Так, цена на учетную запись в игре World of Warcraft варьируется от 88 грн за аккаунт первого уровня без особых достижений до 27,5 тыс грн за аккаунт максимального уровня с множеством достижений и редких персонажей. Таких платформ множество, а для самых ленивых даже есть объявления на Olx.

Продажа героев или "вещей"

Если игрой предусмотрена возможность передавать вещи или героев другим игрокам, на этом тоже можно заработать, хоть и нелегально. Разработчики пресекают такие продажи, но изобретательные игроки обходят запреты.

Так, в 2013 году в соцсети Reddit была совершена самая дорогая покупка в игре Dota 2: курьер Ethereal Flames Pink War Dog был куплен за 38 тыс долл.

Особенность этого курьера заключается в его цвете. Он розовый, а этот цвет не входил в число десяти шаблонных цветов. Предмет не дает никаких преимуществ в игре, только выполняет свою основную функцию — переносит предметы, купленные или полученные другими героями.

Есть сайты, на которых игроки продают менее дорогие и более полезные предметы для игроков Dota 2. Цены стартуют от пары гривень за предметы декора до десятков тысяч за редкие предметы экипировки.

"Прокачка" аккаунтов

Опытные игроки могут монетизировать свои знания различных игровых стратегий, совершенствуя аккаунты других пользователей.

В случае "прокачки" или, как это называют сами игроки, "буста" (от англ. boost — способствовать росту) пользователь передает все данные об аккаунте другому человеку и платит ему за то, чтобы тот максимально быстро улучшил его персонажа. После этого он возвращает аккаунт обратно.

Есть ресурсы для совершенствования аккаунтов в разных играх, например, в World of Tanks. Там игрокам помогают улучшить аккаунт, поднять статистику и заработать награды. Стоимость поднятия статистики в WOT — 315 грн за 40 боев и 786 грн за сто боев, где не менее 65% сражений будут выигрышными.

Среди этих способов заработка распространено мошенничество. "Торговые" опции не предусмотрены официально, все сделки происходят на доверии. Обычно на игровых форумах или в группах в соцсетях создают темы, где можно почитать отзывы о "продавцах" и советы, как не попасться на обман.

В связи с махинациями в индустрии возникла профессия "гарант". Гаранты — это посредники в сделке, они получают логин и пароль от первого игрока и деньги — от второго. Зарабатывают гаранты на проценте от сделки.

Стриминг

Стриминг (от англ. streaming — потоковое вещание) — это видеотрансляция в режиме реального времени с комментариями игрока.

Наиболее популярный канал — Twitch. Там есть стримы профессиональных и непрофессиональных геймеров, а также стримы игроков, которые освещают киберспортивные соревнования. Зарегистрироваться там может каждый, а монетизировать свои старания можно тремя способами.

Первый — получая проценты за платную подписку пользователей на свой канал. Чем больше зрителей, тем выше заработок.

Второй — "донаты" (от англ. donate — дарить, жертвовать) — пожертвования. Цель пожертвований у каждого может быть своя. Некоторые делают это, чтобы задать вопросы в эфире (каждый "донат" показывается с сообщением во время трансляции), подшутить над стримером или просто "засветиться".

Иногда стримеры используют манипуляции, комментируя эти сообщения и провоцируя отправителей писать еще. Другие хотят просто поддержать или отблагодарить стримера за полезную информацию или хорошую игру.

Третий — баннеры или видео с рекламой. Система такая же, как и на Youtube. Стример получает плату за рекламу до, во время или после трансляции. Некоторые "стримят" об улучшении аккаунта, совмещая два вида заработка.

Стримингом может заняться каждый. Главное — найти свою аудиторию. Успех зависит от подвешенности языка и умения работать с публикой.

Так, девушка Карина с ником sharishaxd собрала большее количество подписчиков, чем бывшие победители турниров по Dota 2. Все это — за счет взаимодействия с подписчиками, которые "донатят". Стримы Карины отличаются сквернословием, а интернет-издания называют ее одиозной.

Сейчас у нее более 12 млн просмотров и почти 500 тыс подписчиков. По подсчетам игроков ее прибыль составляет 300-400 тыс долл в год.

В целом, если найти свою нишу, это прибыльное занятие. Журнал Forbes даже сделал подборку самых влиятельных стримеров в сфере гейминга в 2016 году.

Школы гейминга

Самые предприимчивые игроки, начав играть раньше других, набрались определенных знаний, получили популярность и теперь проводят онлайн-курсы для новичков и даже создают школы гейминга.

"Сложно удержаться от аналогии с обычным спортом, когда в подобной роли выступали ДЮСШ. Разница лишь в том, что ДЮСШ были госучреждениями, а "прогейминг-фермы", как правило, частная инициатива", — объясняет региональный менеджер компании Wargaming Дмитрий Базилевич.

Вне зависимости от местонахождения таких школ они работают на русскоязычную аудиторию разных стран. То есть если школа находится в Беларуси, украинцы или россияне могут учиться в ней онлайн.

"Особенность украинского киберспорта заключается в том, что у нас существует и культивируется понятие СНГ. То есть говорить, что украинский киберспорт развивается отдельно от российского, нельзя", — поясняет представитель киберспортивной организации G2 esports Дмитрий.

При желании любой человек может научиться играть, а именитые игроки или комментаторы на пенсии — стать преподавателями.

Оценить деятельность таких школ пока сложно, но сам факт их появления и существования говорит о том, что игровая индустрия растет и развивается.

Ставки

Как и в любом другом виде спорта, в киберспорте существуют тотализаторы. Поставив на любимую команду, можно выиграть деньги.

Ставки делаются на наиболее популярные онлайн-игры: Dota2, Starcraft 2, League of Legends, World of Tanks, CS:GO, а также на самые крупные турниры: The International, DreamHack, SLTV Starseries, Starladder, Raidcall. Подобными ставками занимаются крупные букмекерские конторы.

Есть специальные сайты, на которых делают ставки именно на киберспорт. На подобных ресурсах можно делать ставки и на турниры поменьше.

По данным SuperData, Newzoo и Eilers Research, на киберспорт за 2016 год в мире было принято ставок на 6-8 млрд долл. Как и сам киберспорт, бизнес по приему ставок на него развивается стремительными темпами.

Однако такой метод заработка можно относить к киберспорту условно. Ставки можно делать на все, а заработок, который лучше определять как выигрыш, зависит не от игровых умений, а от аналитических способностей и удачи.

Киберспорт

Наиболее прибыльный заработок посредством онлайн-игр — киберспорт. Это вид спорта, где люди профессионально играют в компьютерные игры.

Есть разница между геймером и киберспортсменом: в компьютерные игры играют многие, но немногие делают их своей профессией. "Если ты плаваешь в свое удовольствие, но не участвуешь в соревнованиях, это не значит, что ты стал профессиональным пловцом", — говорит Дмитрий из G2 esports.

Шанс попасть в киберспорт есть у любого геймера. По словам Дмитрия, нужно много играть и смотреть, как играют профессионалы.

Как отбирают игроков в команду? "Это сложный процесс, который можно сравнить со сборкой пазла. До конца не понятно, правильно ты собираешь пазл или какие-то части поставил не туда, а какие-то потерял", — рассказал основатель молодой киберспортивной команды pro100 Михаил Харьковский.

По его словам, главный фактор — будущие перспективы: если игрок с помощью команды может стать мировой звездой, то он интересен.

"Следует быть самокритичным, не стоять на месте, развиваться, узнавать новое, оттачивать навыки, "прокачивать" уверенность в себе и быть готовым посвятить игре кучу времени", — советует капитан команды pro100 Дмитрий Лемещук начинающим игрокам, которые хотят стать киберспортсменами.

Однако эти усилия окупаются. В зависимости от профессионализма команды зарплата игрока может колебаться от 100 долл до 10 тыс долл в месяц и выше.

"Топовые игроки зарабатывают десятки тысяч долларов, но это рискованная работа. Только топ-100 игроков в дисциплинах получают хорошую зарплату, все остальные не получают ничего либо получают очень мало. Если вы не можете быть лучшим, то тут вам ничего не светит", — говорит Харьковский.

У киберспортсмена есть зарплата по контракту и призовые с турниров, которые делятся между игроками, тренером, менеджером и аналитиком. Выиграв один раз на турнире мирового уровня, можно безбедно существовать всю жизнь.

Так, призовой фонд наибольшего ежегодного турнира по Dota 2 The International в 2016 году превысил 20 млн долл. Команда, которая заняла первое место, получила почти 50% призового фонда — 9,121 млн долл.

Ежегодно фонд стремительно растет. Так, в 2012 году призовой фонд турнира составил 1,6 млн долл, в 2013 году — 2,8 млн долл, в 2014 году — почти 11 млн долл, в 2015 году — почти 17 млн долл, в 2016 году — 20 млн долл.

Помимо зарплаты, вся команда или отдельный игрок могут заключить спонсорский и рекламный контракты.

Киберспорту пророчат большое будущее. По данным Newzoo в 2016 году этот рынок составил 696 млн долл, это 41,3% роста по сравнению с 2015 годом. По мнению исследователей, до 2020 года он превысит 1 млрд долл.

В исследовании той же компании говорится, что в 2016 году Украина вошла в мировой рейтинг доходов от компьютерных игр. Она находится на 43 месте с доходом 189 млн долл. На первом месте — Китай, доходы от игр в котором составили 27 млрд долл, на втором — США, на третьем — Япония.