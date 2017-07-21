Приватбанк очолила дружина менеджера "приватівської" авіакомпанії - ЗМІ

Чоловік нової виконуючої обов'язки голови правління Приватбанку Галини Пахачук працює в авіакомпанії "Роза Вітрів".

Про це повідомляють "Наші гроші".

Наглядова рада "Приватбанку" прийняла рішення про призначення виконуючої обов'язки голови правління банку Пахачук. До нинішнього призначення Пахачук очолювала Департамент боргової політики Міністерства фінансів України.

Згідно з декларацією за 2016 рік, її чоловік Андрій Ващук працює в ТОВ "Авіаційна компанія" Роза вітрів" (Windrose), його річна зарплата становила 768 тис. грн.

"Розу вітрів" контролює група "Приват". Віднедавна підписантом цієї авіакомпанії значиться Олексій Діденко - директор ТОВ "Міжнародний аеропорт" Дніпропетровськ", власником якого є ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа".

Засновниками авіакомпанії "Роза вітрів" записано ТОВ "Райдел", ТОВ "Феста", ТОВ "Ренлі" та кіпрські "Брегензер Лімітед" (Bregenzer Limited) і "Перфекцій Лтд" (Perfekciy Ltd).

Крім того, Ващук разом з киянкою Оленою Донець володіє консультативним ТОВ "Прайм-Рейт", яке очолює Євген Годес.

Як повідомлялося, голова правління Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Пізніше стало відомо, що німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке, який вже працював в Україні - в Сведбанку, претендує на посаду нового голови Приватбанку.