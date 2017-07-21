ДФС не хоче розкривати компанії, яким надавала податкову розстрочку

Державна фіскальна служба відмовилася розкрити інформацію про компанії, яким надавалася податкова розстрочка у 2015-2016 роках.

Про це стало відомо з відповіді на запит експерта з питань протидії корупції Гліба Канєвського, яка є в розпорядженні ЕП.

Так, у відповідь на запит ДФС повідомила інформацію про кількість рішень про розстрочення грошових зобов’язань, які було прийнято. Згідно з документом, у 2015 році було прийнято 794 відповідних рішень, у 2016-му – 392.

При цьому податківці не розкрили інформацію про компанії, які отримали відповідну розстрочку.

На початку червня Канєвський вже звертався до ДФС з проханням надати список компаній, які з 1 січня 2017 до 1 липня 2017 року отримували розстрочку. Цікаво, що тоді список був наданий.

Як виявилося, ДФС надавала податкову розстрочку у 2017 році переважно компаніям бізнесмена Ріната Ахметова.

Також у списку була компанія "Богдан Моторс", співвласником якої раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБО.

Нагадаємо, відомий депутат Олександр Онищенко, розшукується через те що, його компанії, на думку правоохоронців, незаконно отримували розстрочку. Екс-голова ДФС Роман Насіров звинувачується у наданні розстрочення зі сплати рентної плати компаніям Онищенка з порушенням вимог закону.

Обставини, через які розстрочку можна вважати наданою з порушенням закону: наявність ризику виникнення або накопичення податкового боргу; економічне обґрунтування, що підприємства в майбутньому зможуть сплатити платежі за розстрочкою; актуальна фінансову звітність.

Уперше розстрочення зі сплати ренти Онищенку надав ще на початку 2015 року тодішній голова ДФС Ігор Білоус. Підприємства Онищенка договори про розстрочення не виконували, розстрочені платежі кілька місяців не сплачувалися, а заборгованість підприємства перед бюджетом невпинно зростала.

Економічна правда