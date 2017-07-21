НАБУ розслідує розтрату майна керівником держпідприємства

Національне антикорупційне бюро України розслідує можливу розтрату майна в особливо великих розмірах у ДАК "Хліб України".

Документ, що свідчить про це, "Економічній правді" передав експерт Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 листопада 2016 року внесла до ЄРДР відомості за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах, вчиненої керівником ДАК "Хліб України" Мироном Скородинським в період з липня 2016 року по теперішній час за ознаками правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу", - йдеться у документі.

Здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро.

Раніше у Міністерстві аграрної політики утворили комісію, якій було доручено провести перевірку діяльності голови ДАК "Хліб України".

Економічна правда