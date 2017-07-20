OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні події четверга, 20 липня.

Про турбіни Siemens. Росії вдалося доставити в окупований Крим газові турбіни виробництва Siemens, однак жодна російська компанія раніше не запускала і не обслуговувала такі турбіни без допомоги виробника.

Про лічильники. У НКРЕ повідомили, що споживач має право за свій власний рахунок придбати та встановити газовий лічильник для своєї квартири.

Про вугілля. У липні антрацит з Росії почне імпортувати "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" російського бізнесмена Павла Фукса.

Про енергоефективність. Президент Петро Порошенко підписав закони про фонд енергоефективності та про енергетичну ефективність будинків.

ОмелянVSБалчун. Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що команда "Укрзалізниці" на чолі з головою компанії Войцехом Балчуном буде змінена найближчим часом.

Про бетонні дороги. Міністр інфраструктури заявив, що будівництво першої бетонної дороги в Україні може розпочатися вже наступного року.

Про електроенергію для боржників. Луганське енергетичне об’єднання прийняло рішення про відновлення постачання електроенергії підприємствам-боржникам.

Про держкомпанії. Оприлюднено звіт про діяльність 100 найбільших державних підприємств за січень-вересень 2016 року – вони показали прибуток у 40 мільярдів.

Про держборг. Україна витрачає 4% ВВП на обслуговування зовнішнього боргу, що в грошовому еквіваленті становить понад 100 мільярдів гривень щорічно.

Тексти дня.

Економіка лоукостів і аеропортів: п'ять графіків, які пояснюють все

Відмова авіакомпанії Ryanair працювати в Україні спонукала експертів зайнятися аналізом доходів і витрат аеропортів. Раптом виявилося, що вони і не повинні заробляти на лоукостах.

Як заражалася Україна: хронологія найбільшої в історії кібератаки

Вірус Nyetya, він же Petya, зачепив чимало компаній. Cisco виявила, як він отримав доступ до даних і що вкрав з комп'ютерів. Компанія встановила: вірус лише маскувався під здирника грошей, насправді він був руйнівником.