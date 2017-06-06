OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 6 червня.

Про Газпром та Нафтогаз. Україна дістане право на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу, якщо "Газпром" відмовиться виконувати рішення суду і відшкодовувати компенсацію НАК "Нафтогаз України".

А заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв спростував скасування Стокгольмським арбітражем правила take or pay в контракті з українським "Нафтогазом".

Ще "Газпром" не був допущений до участі в розгляді в Європейському суді позову "Нафтогазу" щодо рішення Єврокомісії про розширений доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL.

Про Приватбанк. Журналісти проекту з розслідувань корупції і організованої злочинності назвали компанії, які отримали кредитів на понад мільярд доларів перед націоналізацією Приватбанку.

Про Крим. Комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.

Про резерви НБУ. Міжнародні резерви Національного банку в травні збільшилися на 3% до 17,618 мільярда доларів порівняно з квітнем.

Про квоти. Комітет постійних представників ЄС досяг домовленості щодо позиції Ради ЄС щодо тимчасових торговельних преференцій для України.

Про Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що його відомство проводить перемовини з лоукостером Ryanair щодо заходу в інші міста України.

Про Тайланд. Міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр закордонних справ Таїланду Дон Прамудвін підписали торговельну угоду.

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