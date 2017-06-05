OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Головні економічні новини за вихідні

Про SpaceX. Американська аерокосмічна компанія SpaceX вперше за свою історію успішно запустила на орбіту раніше використаний космічний апарат Dragon.

Про Нафтогаз та Газпром. Остаточні розрахунки суми компенсації у суперечці "Нафтогазу" та "Газпрому" будуть відомі після завершення так званої "транзитної справи".

Про пенсійну реформу. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Про Пенсійний фонд. Після підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 грн з 1 січня 2017 року до Пенсійного фонду надійшло додаткових 11 мільярдів гривень.

Про Приватбанк. Державний Приватбанк подав заяву до суду з метою анулювання депозитних договорів сім’ї Суркісів.

Про газ. Україна в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему на 21,8% (на 6,858 млрд кубів) – до 38,255 млрд кубометрів.

А станом на 31 травня запас природного газу в підземних газосховищах України перетнув поріг в 10 млрд кубометрів.

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Біткойн. Золота лихоманка 21 сторіччя

Чи є сенс інвесторам зараз переводити свої гроші в готівку, або краще скуповувати ще більше біткойнів, очікуючи на подальше ралі? Поки що, коли йшлося про біткойн, з упевненістю можна було казати лише про волатильність.