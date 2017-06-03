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Запас газу в сховищах перевищив 10 мільярдів кубів

Субота, 3 червня 2017, 13:11

Станом на 31 травня запас природного газу в підземних газосховищах України перетнув поріг в 10 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані "Укртрансгазу".

"Цей показник майже на 900 млн кубометрів перевищує аналогічний за 2016 рік. Важливо зазначити, що в цьому році з початку сезону закачування в ПСГ України накопичено 2,2 млрд кубометрів, в той час як на кінець травня 2016 року було закачано лише 0,7 млрд кубометрів блакитного палива", - йдеться у повідомленні.

"Таким чином, Україна вчасно готується до опалювального сезону 2017-2018 років та забезпечення надійного транзиту природного газу до країн ЄС", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, станом на середину травня запаси газу в підземних сховищах становили 9,053 мільярда кубометрів.

Економічна правда

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