Біткойн. Золота лихоманка 21 сторіччя

Ажіотаж навколо біткойна повернувся з новою силою. Нещодавно ця цифрова валюта стрибнула до рекордних висот, сягнувши майже $2800 за біткойн, що є поки що абсолютним максимумом в історії криптовалют.

Незважаючи на те, що біткойн не втримався на цьому рекордному рівні на довгий час, він перебував у центрі уваги з початку року, завдяки чому раніше він зміг подолати позначку в $2000. Інші криптовалюти, такі як Ripple чи Ether, також демонструють позитивну динаміку.

"Люди охоче інвестують. Я думаю, що це із-за страху все прогавити", - каже професор фінансів Дюкського університету Кемпбелл Харві. Але велике питання полягає в тому, що нас чекає попереду, чергове падіння, чи продовження зростання?

Чи є сенс інвесторам зараз переводити свої гроші в готівку, або краще скуповувати ще більше біткойнів, очікуючи на подальше ралі? Поки що, коли йшлося про біткойн, з упевненістю можна було казати лише про волатильність.

Злети та падіння

В минулому біткойн вже звалювався в прірву. У листопаді 2013 року біткойн злетів з $ 200 до більш ніж $ 1200, але вже за три місяці він впав нижче рівня $ 600 і тільки в березні цього року знову сягнув тодішнього максимуму.

"Це дуже спекулятивна інвестиція, треба бути готовим втратити все", - наголошує Харві. Він каже, що це ж справедливо і щодо акцій, але біткойн, на його думку, волатильніший практично за будь-який інший вид активів, зокрема і на фондовому ринку. Криптовалюти - це порівняно нова технологія, і вона ще зіштовхується з багатьма проблемами, не останньою з яких є потенційний розкол всередині громади розвитку біткойна.

Але підстави для оптимізму з приводу майбутнього біткойна та інших криптовалют є, вважає голова торгового підрозділу Coinbase Адам Уайт. Падіння 2014 року було викликано крахом біржі Mt. GOx. З того часу торгівля біткойнами стала безпечнішою, каже Уайт, регулятори почали проводити розумну політику для захисту споживачів.

Незважаючи на те, що ціна на біткойн зростала і падала, основний тренд залишився позитивним. Це робить інвестиції в біткойн та аналогічні цифрові валюти привабливими, а особливо в період політичної невизначеності та економічних проблем.

Коефіцієнт Шарпа

Минулого року Coinbase - який заробляє на наданні послуг з торгівлі та обміну криптовалют - замовив дослідження для порівняння біткойна та інших фінансових активів. Дослідження показало, що в той час як біткойн дійсно є дуже волатильним, значно переважаючи за цим показником нерухомість, нафту або акції, потенційний прибуток від такої інвестиції надзвичайно великий у порівнянні з ризиком.

Згідно з оприлюдненою інформацією, криптовалюти мають на диво високий коефіцієнт Шарпа (показник ефективності активу), що перевищує будь-який інший клас активів, в деяких випадках навіть облігації та інші цінні папери США.

Але Харві, як і раніше, закликає до обережності. Навіть якщо припустити, що в дослідженні правильно розрахували коефіцієнт Шарпа, інформації для подібних висновків замало. "Для акцій і облігацій ми маємо 100 років даних", - каже він. А біткойн, в свою чергу, з'явився лише 2009.

Всі гроші світу

Проте якщо дивитись на рівень прибутків, які біткойн продемонстрував за останній час, будь-який рівень ризику починає виглядати обґрунтованим. "Але чи дійсно ви очікуєте і надалі бачити рентабельність у 200 - 300 відсотків?", - запитує професор фінансів Нью-Йоркського університету Девід Йермек. "Вам би знадобилося вкласти всі гроші світу в біткойн, щоб це ралі продовжувалось", - каже він. Іншими словами, минулі успіхи не свідчать про майбутні результати.

І справа зовсім не в тому, що криптовалюта це погана інвестиція, звісно якщо ви знаєте про ризики. Але не слід розраховувати, що ціна зростатиме безкінечно. Всі золоті лихоманки колись добігають кінця.

Оригінал публікації — Bitcoin Has Come Roaring Back — But So Have the Risks

Переклад Віталій Дубенський