Підвищення мінімалки поповнило Пенсійний фонд на 11 мільярдів - Рева
Після підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 грн з 1 січня 2017 року до Пенсійного фонду надійшло додаткових 11 мільярдів гривень.
Про це міністр соціальної політики Андрій Рева заявив в ефірі Еspreso.tv.
"Хочу доповісти, що за п'ять місяців додатково, понад план, до Пенсійного фонду надійшло 11 мільярдів гривень", - сказав Рева.
За його словами, тепер, маючи цей ресурс, вже можна говорити про майбутнє осучаснення пенсій.
"У січні ми б цього зробити не змогли, бо у нас не було цих грошей. Але з тим, як у нас зростає заробітна плата, з'являється цей ресурс", - додав міністр.
Нагадаємо, міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.
Економічна правда
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