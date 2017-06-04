Підвищення мінімалки поповнило Пенсійний фонд на 11 мільярдів - Рева

Після підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 грн з 1 січня 2017 року до Пенсійного фонду надійшло додаткових 11 мільярдів гривень.

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева заявив в ефірі Еspreso.tv.

"Хочу доповісти, що за п'ять місяців додатково, понад план, до Пенсійного фонду надійшло 11 мільярдів гривень", - сказав Рева.

За його словами, тепер, маючи цей ресурс, вже можна говорити про майбутнє осучаснення пенсій.

"У січні ми б цього зробити не змогли, бо у нас не було цих грошей. Але з тим, як у нас зростає заробітна плата, з'являється цей ресурс", - додав міністр.

Нагадаємо, міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Економічна правда