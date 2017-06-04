МВФ та Світовий банк підтримали пенсійну реформу Гройсмана
Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
"Крапку в переговорному процесі поставив Прем’єр-міністр України, який безпосередньо брав участь в переговорах з Головою місії МВФ Роном Ван Роденом. Результатом переговорів стало затвердження збалансованого, комплексного документу, що базується на кращому світовому досвіді та дає відповіді на ті виклики і проблеми, які гостро стоять сьогодні перед українською державою та суспільством", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив законопроект про пенсійну реформу.
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Економічна правда
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