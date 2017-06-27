OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 27 червня.

Про масовий інтернет-вірус. Комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.

Відзначається, що листи, що містять вірус, приходили по електронній пошті протягом декількох тижнів.

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

Про комунальні послуги. Мешканці будинків, де будуть встановлені лічильники, платитимуть менше, аніж за встановленими штучно показниками та нормативами.

Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" завершила перерахування до державного бюджету дивідендів за 2016 рік у розмірі 13,3 млрд гривень.

Про інвестиції. Президент Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій".

Про Google. Європейська комісія оштрафувала інтернет-гігант Google на 2,42 млрд євро за зловживання домінуючим положенням на ринку пошукових систем.

Про Росію. Росія у березні 2014 року на два тижні вивела 115 мільярдів доларів з Федерального резервного банку Нью-Йорка, бо побоювалась санкцій від США через анексію Криму.

Про "Татнафту". Арбітражний суд Москви відмовився прийняти заяву "Татнєфті" про приведення у виконання рішення іноземного суду про стягнення з України виплати компенсації у рамках справи "Укртатнафти" у розмірі 144 мільйона доларів.

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