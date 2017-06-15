OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події за 15 червня.

Про асоціацію з ЄС. Рада Європейського Союзу схвалить Угоду про асоціацію Україна-ЄС до 12 липня.

Про Клюєвих. Українські державні банки не можуь повернути мільярдні борги братів Клюєвих з австрійських фірм.

Про корупцію на УЗ. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили механізм регулярного придбання чиновниками "Укрзалізниці" неякісної продукції на майже 100 млн гривень.

Про відмивання коштів. Співробітники Служби безпеки України припинили масштабну фінансову оборудку з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, наближеного до екс-президента Віктора Януковича. За попередніми оцінками, через оборудку ділки "відмили" майже 4,5 млрд грн.

Про повернення відмитих коштів. Генеральна прокуратура домоглася повернення 500 тисяч доларів, розтрачених керівництвом Мін’юсту за часів президентства Віктора Януковича.

Про МВФ. Міністерство фінансів очікує отримання наступного траншу від Міжнародного валютного фонду влітку - на початку осені.

Про санкції проти РФ. Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроект про запровадження нового пакета санкцій проти Росії.

У міжнародному комітеті Ради Федерації РФ вважають позицію сенату США щодо санкцій не адекватною ані ситуації в світі, ані в двосторонніх відносинах.

Тексти дня:

"Сігарілла-бум", або Як Львівська фабрика тютюновий ринок обскакала

У розпорядженні ЕП виявилися дані з податкової звітності Львівської тютюнової фабрики, які побічно свідчать про використання компанією акцизних марок не за призначенням, через що держава могла втратити уже сотні мільйонів гривень.

Блекаут по-київськи: чим загрожує кібератака на енергомережу Києва і хто за нею стоїть

"Поклавши" київську енергомережу, хакери створили платформу для майбутніх нападів. Під загрозою опинилися енергосистеми не тільки України, а й країн Європейського Союзу та США.

Джон Тейлор: Якщо хочете щось підтримати — підтримайте освіту

Американський науковець розповів, як правило Тейлора узгоджується з інфляційним таргетуванням, чому потрібно вибірково ставитися до державної підтримки окремих секторів економіки і що чекає на Україну після повернення на зовнішній ринок запозичень.