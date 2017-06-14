Смерти на дорогах стоят украинской экономике 4,5 миллиарда долларов ежегодно - Омелян

3,5 тысячи смертей на украинских дорогах стоили украинской экономике 1,5-2% ВВП или 4,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства.

"3,5 тысячи смертей в 2016 году. Это 1,5-2% ВВП или около 4,5 млрд долларов потерь для украинской экономики по расчетам Министерства инфраструктуры и Всемирного банка", - заявил министр.

Министерство вместе с Укравтодором предлагают ряд решений для сокращения показателя смертности в ДТП.

"Укравтодор предлагает строительство 500 кольцевых развязок вместо нерегулируемых переходов. Необходимо произвести обновление технических стандартов для проектирования и строительства дорог. Обустроить минимум 1000 наземных пешеходных переходов - "островки безопасности", освещение, качественные дорожные знаки и разметка", - заявил Омелян.

Среди шагов, которые необходимо осуществить, Омелян указал на внедрение интеллектуальных транспортных систем, создание условий для добросовестной конкуренции в сфере транспорта, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества перегруженных транспортных средств.

"Впервые за много лет мы имеем защищенную статью финансирования из бюджета на безопасность. Мы ожидаем, что в 2018 году мы направим 1,6 миллиарда гривен, в 2019 году - 2,5 миллиарда, в 2020 году - более 3,5 миллиарда.

Мы можем и должны к 2020 году сократить смертность на дорогах на 50%", - уверен Омелян.

"Качественные дороги - это качественная экономика. Мы ремонтируем дороги не только государственного значения, но и местные, коммунальные. Наш приоритет - европейское направление, дороги в европейские страны", - сказал министр.

Омелян напомнил, что дорожный фонд заработает только в 2018 году, поэтому к этому времени налоговые и акцизные поступления напрямую не поступают в этот фонд.

Экономическая правда