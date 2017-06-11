OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ
Головні економічні новини вихідних.
Про "борг Януковича". Україна до 23 червня подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів.
Про виведення коштів. Сума коштів, виведених українськими банками за кордон через кореспондентські рахунки в іноземних банках в рамках так званої "альпійської схеми", може перевищувати 800 млн доларів.
Про Коломойського. Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся до Печерського районного суду столиці з проханням розірвати договір поруки з Нацбанком по боргах "Приватбанку".
Про Костянтина Жеваго. Суд задовольнив позов ліквідатора банку "Фінанси та кредит" та вирішив стягнути 230 мільйонів гривень з підприємств бізнесмена Костянтина Жеваго.
Про резерви НБУ. Чисті валютні резерви НБУ у травні зросли на 347 мільйонів доларів (+7,5%), а з початку року – на 751 мільйон доларів (+17,8%) – до 4,98 мільярда доларів.
Про зарплатню. Середня зарплата штатного працівника-чоловіка в I кварталі 2017 року становила 7 160 гривень, що на 27,5% більше, ніж середня зарплата штатної працівниці-жінки.
Про Норвегію. Україна зможе налагодити імпорт норвезького газу через Польщу у 2022 році.
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