OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини середи, 24 травня.
Про Приватбанк. Генеральна прокуратура проводить обшуки за місцем проживання колишніх керівників Приватбанку, а сам Приват збирається подавати апеляцію і оскаржувати рішення суду щодо "грошей Суркісів".
Про бізнесменів. Грановському повідомлено про підозру. Не депутату. Бізнесмену.
Про обшуки. Силовики проводять понад 400 обшуків у податківців в 15 областях в рамках одномоментної антикорупційної операції.
Про Курченка. Матіос заявив про затримання "смотрящего" за бізнесом Курченка, а сам Курченко постачає сировину на відібрані у Ахметова підприємства.
Про підприємництво. Кабмін схвалив стратегію розвитку підприємництва до 2020 року.
Про енергетику. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розповів, коли в Україні зникнуть збиткові шахти.
Про вугілля. Кабмін ухвалив концепцію реформування вугільної галузі.
Про УЗ. "Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажоперевезення на 22,5%.
Про Apple. Засновник Apple відвідає Україну.
Тексти дня.
Переломний момент: що буде з Україною через три роки
Для успішного майбутнього Україна має зробити чотири кроки — впровадити пенсійну та земельну реформи, запустити приватизацію і завершити реформу податкової сфери.
Між водою і суходолом: як повернути українські порти до життя
Як Україні залучити масштабні інвестиції в портову галузь, і чому змін в законодавстві для цього замало.
Субсидії по-новому: для людей чи монополістів
Уряд знизив соціальні нормативи на тепло, електроенергію і газ, які враховуються при визначенні розміру субсидії. Позолотити пілюлю покликане рішення про монетизацію залишків субсидій. Чи вистачить у бюджеті на це грошей?
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