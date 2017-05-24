OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини середи, 24 травня.

Про Приватбанк. Генеральна прокуратура проводить обшуки за місцем проживання колишніх керівників Приватбанку, а сам Приват збирається подавати апеляцію і оскаржувати рішення суду щодо "грошей Суркісів".

Про бізнесменів. Грановському повідомлено про підозру. Не депутату. Бізнесмену.

Про обшуки. Силовики проводять понад 400 обшуків у податківців в 15 областях в рамках одномоментної антикорупційної операції.

Про Курченка. Матіос заявив про затримання "смотрящего" за бізнесом Курченка, а сам Курченко постачає сировину на відібрані у Ахметова підприємства.

Про підприємництво. Кабмін схвалив стратегію розвитку підприємництва до 2020 року.

Про енергетику. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розповів, коли в Україні зникнуть збиткові шахти.

Про вугілля. Кабмін ухвалив концепцію реформування вугільної галузі.

Про УЗ. "Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажоперевезення на 22,5%.

Про Apple. Засновник Apple відвідає Україну.

Тексти дня.

Переломний момент: що буде з Україною через три роки

Для успішного майбутнього Україна має зробити чотири кроки — впровадити пенсійну та земельну реформи, запустити приватизацію і завершити реформу податкової сфери.

Між водою і суходолом: як повернути українські порти до життя

Як Україні залучити масштабні інвестиції в портову галузь, і чому змін в законодавстві для цього замало.

Субсидії по-новому: для людей чи монополістів

Уряд знизив соціальні нормативи на тепло, електроенергію і газ, які враховуються при визначенні розміру субсидії. Позолотити пілюлю покликане рішення про монетизацію залишків субсидій. Чи вистачить у бюджеті на це грошей?