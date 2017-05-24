Матиос заявил о задержании "смотрящего" за бизнесом Курченко

Правоохранители задержали "смотрящего" за всем бизнесом олигарха-беглеца Сергея Курченко, генерал-лейтенанта Станислава Денисюка.

Об этом на брифинге рассказал военный прокурор Анатолий Матиос, передает "Укринформ".

"В этот момент часть людей, которых задержали в Киеве, отправлены в Печерский суд для рассмотрения ходатайств об аресте. Части вручают подозрения, часть доставляют сейчас из Днепропетровска, Харькова, Одессы", - сказал он.

"Эти люди не при власти, но... скажу такое - сейчас вертолет привезет действующего начальника службы безопасности, того "смотрящего" за всем бизнесом Курченко, генерал-лейтенанта Денисюка", - заявил Матиос.

Как сообщалось, правоохранители задержали 23 экс-чиновников Миндоходов во время одновременных 450 обысков в 15 областях.