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Курченко поставляет сырье на отобранные у Ахметова предприятия - СМИ

Среда, 24 мая 2017, 14:36

ЗАО "Внешторгсевис" поставляет руду и вывозит готовую продукцию метзаводов в оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает Liga.net, со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Кроме поставок сырья для предприятий ГМК, ЗАО Внешторгсевис начала вывозить в Россию готовую продукцию металлургических предприятий: прутки горячекатаные, прокат, двутавры, уголки, фасонные и специальные профили из железа и так далее.

Всего через неподконтрольную украинским властям границу с Россией с апреля Внешторгсервис вывезла продукции стоимостью более 8 миллионов долларов.

Также южно-осетинская компания вывозит в РФ антрацит, добытый на шахтах ОРДЛО.

Внешторгсервис - компания, через которую осуществляется внешнее управление рядом металлургических и угольных предприятий на оккупированных территориях Донбасса, которые отказались работать вне украинской юрисдикции.

Среди этих предприятий - Донецксталь, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Макеевкокс, Харцызский трубный завод, Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомольское рудоуправление и другие.

В управление Внешторгсервиса не попали Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохим, принадлежащие российским владельцам.

По данным российского Коммерсанта, руководителем Внешторгсервиса является бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, а саму компанию контролирует Сергей Курченко.   

Ранее сообщалось, что фирмы Курченко вывезли с Донбасса в РФ миллион тонн угля.

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Курченко Донбасс
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