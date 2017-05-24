Переломний момент: що буде з Україною через три роки

Для успішного майбутнього Україна має зробити чотири кроки — впровадити пенсійну та земельну реформи, запустити приватизацію і завершити реформу податкової сфери.

2020 рік… Давайте уявимо, де ми хочемо бути в 2020 році? Для чого ми зараз працюємо та чого хочемо досягти? Якою буде Україна не в далекому майбутньому для наших дітей чи онуків, а якою вона буде для нас за 3 роки?

В 2019 році успішно закінчилась програма МВФ. Українська економіка сильна та не залежить від зовнішньої підтримки. Українці вже відчули економічні результати реформ, закладених в 2016-17 роках, а також вже можуть здобути якіснішу освіту та отримують кращі медичні послуги.

Зросла довіра суспільства та бізнесу до влади.

Пройшла прозора приватизація великої кількості підприємств, які почали швидко розвиватися. Іноземні інвестори активно вкладають в Україну, а міжнародна спільнота визнає її гарним прикладом стрімкого розвитку.

А головне, наші люди вірять у майбутнє.

Уявили?

Цього цілком можливо досягти, якщо впровадимо структурні реформи, які відкладали останні 26 років.

Так, ці реформи складні. Але без них Україна не стане державою з потужною економікою та сталими демократичними інституціями, які зроблять її сильним гравцем на міжнародній арені.

Для успішного майбутнього Україна має зробити чотири впевнені кроки вперед — впровадити пенсійну та земельну реформи, запустити приватизацію і завершити реформу податкової сфери.

Перший крок — пенсійна реформа. Вона дозволить перетворити одну з найбільш розбалансованих пенсійних систем в Європі на сучасний механізм гарантування стабільних і гідних пенсій в майбутньому.

Система повинна бути самодостаньою. На нинішньому етапі, заходи мають бути спрямовані на скорочення дефіциту Пенсійного фонду, щоб не допустити колапсу солідарної пенсійної системи.

Якщо зараз нічого не робити, в перспективі декількох років держава не зможе забезпечувати людей пенсіями.

Система повинна бути справедливою. Це потребує посилення взаємозв’язку між внесками та виплатами.

Якщо людина відпрацювала певний стаж та сплатила страхові внески, то має право виходити на пенсію на загальних умовах. Якщо ж необхідного стажу немає, то людина виходить на пенсію пізніше. Реформа також має усунути зловживання і необґрунтовані пільги в пенсійній системі. Це справедливо.

Для запровадження наступних кроків в реформуванні пенсійної системи відповідно до кращих світових практик необхідно перш за все сконцентруватися на розвитку українського фондового ринку та збільшенні на ньому кількості якісних фінансових інструментів.

Другий крок — ліберальна земельна реформа. Успішне її впровадження дасть поштовх для розвитку українського сільськогосподарського бізнесу, залучення інвесторів і нових технологій. Без вільного ринку землі це неможливо.

Запровадження ринку також поверне повноцінне право власності людям, які мають землю, але не можуть нею розпоряджатися в повному обсязі. Це означає, що ті, хто захоче землю продати, купити або дати в заставу банку, щоб отримати кредит на розвиток бізнесу, зможуть легально та відкрито це зробити.

До лібералізації можна йти різними шляхами. Але для найскорішого ефекту від цієї реформи для економіки потрібно обирати швидкий шлях з мінімальною кількістю обмежень.

Третій крок — прозора приватизація — дозволить використати незадіяний потенціал для зростання економіки. Державні підприємства неефективні, їх активи розкрадаються та втрачають свою цінність.

Приватні інвестори будуть навпаки розвивати ці підприємства, вкладати в них гроші та впроваджувати технології для підвищення продуктивності.

Потрібно скоротити список державних підприємств, заборонених до приватизації, та значно спростити процедуру продажу.

Тимчасово залишаємо незначну кількість підприємств в державній власності, але більшість має бути продані. Невелики підприємства - через електроні аікціони (Prozorro), великі підприємства — через професійних радників. Участь держави і Фонду державного майна при цьому має бути мінімальною — "бюрократія вбиває".

Четвертий крок — реформування фіскальної служби та створення аналітичної Служби фінансових розслідувань. Оновлення персоналу, спрощення процесів адміністрування, побудова системи правильної мотивації в Державній фіскальній службі (ДФС) необхідні для перетворення її у сервісну службу.

Це не вимагатиме змін до законів, але потребуватиме кропіткої спільної роботи Мінфіну та ДФС над зміною організації. Для цього найближчими днями розпочинаємо впровадження проекту реформування служби.

А ось запуск Служби фінансових розслідуваннь потребуватиме прийняття окремого закону. Цей новий правоохоронний орган буде ефективно розслідувати найскладніші економічні злочини проти держави та протидіяти ним, але буде робити це без маскі-шоу, замовних обшуків і необґрунтованих кримінальних справ проти бізнесу.

Головне — Служба повинна бути прозорою та незалежною.

По-перше, так ми зможемо перейти до цивілізованої роботи держави з бізнесом і зменшити тиск правоохоронної системи на підприємців. Це важливо для поліпшення бізнес-клімату, і, відповідно, для економічного розвитку.

По-друге, в новій службі будуть нові люди, які раніше не працювали в правоохоронній системі, а працювали в фінансовому секторі, мають сильні аналітичні навички та після відбору пройдуть через спеціалізовані тренінги.

Така Служба зможе дійсно ефективно розслідувати махінації на фондовому ринку, схеми по ухиленню від сплати податків, розкраданню бюджету, відмиванню грошей, доведенню банків до банкрутства тощо. До цього часу, правоохоронці старого гарту чи то за небажанням, чи то за невмінням, цих схем ефективно розкривати не могли.

Саме зараз настав переломний момент. Саме на цій сесії Верховної Ради потрібно прийняти відповідні закони, щоб розпочати ці чотири реформи.

По-перше, будь-яка структурна реформа дає економічний ефект тільки через кілька років. Чим далі ми будемо відкладати, тим пізніше ми отримаємо результат. Не почнемо зараз — не отримаємо бажаний результат до завершення програми співпраці з МВФ, а значить будемо знову шукати зовнішньої підтримки.

По-друге, ці чотири кроки є також ключовими для нашого успішного виходу на зовнішні ринки та для залучення прямих інвестицій. На кожній нашій зустрічі з іноземними інвесторами, я чув один меседж: головний показник — це здатність української влади підтримувати швидкий темп реформ і політична воля до прийняття складних рішень.

Запуск пенсійної та земельної реформ, справжній старт приватизації та створення Служби фінансових розслідувань є показниками нашої готовності надалі реформувати країну.

По-третє, успішне прийняття реформ дозволить нам успішно вийти на зовнішні ринки запозичень та суттєво знизити вартість цього фінансування. Це спростить всі операції з управління зовнішнім боргом і дозволить згладити піки виплат в 2019, 2020 та 2021 роках.

По-четверте, Україна стане політично впливовішою, тому що ми покажемо, що знаємо свої проблеми та вміємо їх самостійно та ефективно вирішувати. Сильна економіка, яка стане результатом цих реформ, означає більший політичний вплив на міжнародному рівні.

По-п'яте, буде повернуто довіру суспільства до влади та до реформ.

Всі чотири кроки ми маємо зробити за один складний, але стрімкий похід в майбутнє. Головне консолідувати наші зусилля, щоб подолати цей рубікон.

Якщо зробимо все правильно, то там нас всіх буде чекати сучасна україньска економіка та сильна держава.