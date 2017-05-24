Субсидії по-новому: для людей чи монополістів

Уряд знизив соціальні нормативи на тепло, електроенергію і газ, які враховуються при визначенні розміру субсидії. Позолотити пілюлю покликане рішення про монетизацію залишків субсидій. Чи вистачить у бюджеті на це грошей? (Рос.)

Кабмин обновил правила предоставления украинцам коммунальных субсидий.

Во-первых, с 1 мая снижены социальные нормативы на тепло, электроэнергию и газ, которые учитываются при определении размера субсидии. Правда, не для всех. Как изменились социальные нормативы?

1. Снизились на тепло на 21%.



2. Снизились на газ на 9% для индивидуальных домов.



3. Повысились на газ на 14% для многоэтажных домов.



4. Снизились на электроэнергию на 22% для многоэтажных домов.



5. Почти не изменились на электроэнергию для индивидуальных домов.

Во-вторых, правительство решило монетизировать остатки субсидий. Остатки возникали из-за того, что нормативы превышали реальные объемы потребления ресурсов. Если семья использовала меньше, чем установлено социальным нормативом в пределах отопительного периода, возникали остатки.

Из месяца в месяц они накапливались и, по словам министра соцполитики Павла Розенко, за прошлый отопительный сезон составили около 12 млрд грн. Как сообщили ЭП в Минфине, данных за этот сезон пока нет.

У экспертов и чиновников о решении Кабмина касательно монетизации отзывы разные. От "лучше бы не усложняли и раздали людям по 700 грн перед выборами" до "спустя годы требований от международных кредиторов мы решились на монетизацию" и "это стимулирует энергоэффективность".

Несколько собеседников ЭП в Минрегионе и Минсоцполитики подтвердили: после решения правительства на имя министра социальной политики Андрея Ревы, министра финансов Александра Данылюка и премьер-министра Владимира Гройсмана пришло отнюдь не приветственное письмо от МВФ.

ЭП разбиралась, что стоит за этим решением, как оно повлияет на бюджет и насколько оно согласовывается с обязательствами Украины перед кредиторами.

Зачем нужна монетизация

Монетизация субсидий — один из пазлов реформы социальных расходов, которую международные кредиторы требуют от Украины не один год. Причина — государство финансирует социальные расходы неадресно и несистемно.

В 2015 году правительство повысило коммунальные тарифы и для снижения напряжения в обществе ввело упрощенную систему субсидирования населения. Это решение позволило малообеспеченным платить лишь незначительную часть по коммунальным счетам, однако породило много проблем для бюджета.

"Система расчетов за субсидии препятствует конкуренции на рынке газа, непрозрачна и приводит к задержкам в расчетах. Учитывая значительный рост масштабов системы субсидии, в 2017 году они могут составить треть всех доходов розничных поставщиков газа и предприятий теплокоммунэнерго.

Неэффективности в расчетах по субсидиям негативно влияют на ликвидность и финансовое состояние поставщиков газа и ТКЭ, что может подорвать стабильность поставок услуг", — убеждены эксперты Мирового банка.

Монетизация может решить эту проблему. Обсуждались разные ее варианты: перечислять средства на спецсчета украинцев с разрешением тратить их лишь на энергоэффективность или без такого ограничения, запускать монетизацию по всей стране или в экспериментальном порядке в одном городе.

Только Мировой банк прописал десять возможных опций взаиморасчетов.

СПР — совместное протокольное решение или протокол: документ, который организовывает взаиморасчеты за электроэнергию, газ или уголь. Его визируют казначейство, компания-поставщик, "Нафтогаз Украины", производитель электроэнергии или угледобывающее предприятие.

Кроме того, Мировой банк оценил преимущества и недостатки каждой опции.

Порівняння можливих варіантів розрахунків за субсидіями

Мировой банк рекомендовал Украине менять взаиморасчеты за коммунальные услуги в части монетизации в два этапа.

Первый: с 1 апреля 2017 года ввести монетизацию на уровне предприятий ЖКХ. Цель — снизить уровень расчетов через клиринг и обеспечить поставщикам возможность получать реальные деньги.

Второй — "монетизация на уровне потребителя": либерализация регулируемых сегментов рынка газа и введение прямых расчетов получателями субсидий.

С МВФ Украина согласовала следующее: к концу августа утвердить монетизацию субсидий на уровне компаний, предоставляющих коммунальные услуги. Деньги будут перечисляться ТКЭ или газобытовым компаниям. Это позволит газовым трейдерам, говорится в меморандуме с МВФ, конкурировать с "Нафтогазом".

Долгожданное решение или предвыборный финт

Украина отступила от рекомендаций кредиторов. Как минимум — на начальном этапе монетизации. По мнению экспертов, монетизация в одобренном Кабмином виде имеет ярко выраженную предвыборную мотивацию, поскольку позволит раздать деньги людям без контроля за тем, на что они будут потрачены.

"Мы долго ждали монетизации, но первые шаги в этом направлении больше похожи на намерение заработать политические очки, нежели на внедрение структурной и последовательной политики", — отмечает в комментарии ЭП эксперт по программам европейской интеграции DiXi Group Денис Назаренко.

Многочисленные группы советников, напоминает он, включая представителей международных финансовых организаций, советовали проводить монетизацию сначала на уровне предприятий ТКЭ и лишь затем — для конечных потребителей.

"Одноразовую компенсацию сэкономленных средств за отопительный сезон, который уже прошел, можно считать положительный шагом, но вряд ли она окажет длительный эффект. Также это не поспособствует появлению на счетах коммунальных предприятий "живых" денег, что является условием для урегулирования проблемы исторической задолженности за газ и прихода на рынок новых игроков из частного сектора", — отмечает Назаренко.

Последствия из-за отсутствия ограничений по использованию бюджетных средств также неоднозначны.

Монетизация остатков, считает заместитель директора Центра экономических стратегий Мария Репко, мотивирует людей экономить.

"Особо важно, что нет привязки к целевому использованию этих средств на энергоэффективность. Дело в том, что человек мог, например, уже утеплить дом или поменять лампочки на энергосберегающие. В таком случае монетизированные средства попросту бы "зависли", — говорит Репко.

Нецелевая монетизация позволяет людям направлять ресурс на образование, покупки, энергоэффективность, подчеркивает она.

Есть и другое мнение.

"Расходы на субсидии не соответствуют реальным объемам потребления ресурсов. Мы покрываем субсидиями потребление и говорим потребителю: "У тебя есть неиспользованный остаток, мы тебе его "кэшем" добросим и ты его трать на что угодно". Это что за аукцион невиданной щедрости? Где тут стимулы к энергоэффективности?" — спрашивает собеседник ЭП в правительстве.

Несмотря на позитив идеи, отмечает координатор программ ЖКХ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, к выбранному методу монетизации есть вопросы.

"Не известно, найдутся ли дополнительные средства в госбюджете. Средства за льготы и субсидии из госбюджета поставщикам услуг возмещаются с огромной задержкой", — отмечает она. Как сообщил ЭП собеседник в "Нафтогазе", задолженность бюджета составляет около 18 млрд грн.

Кроме того, говорит Бойко, это решение требует дополнительных человеческих и временных ресурсов работников органов социальной защиты. То есть могут быть сложности с администрированием монетизации.

Миллиардные остатки

Во сколько обойдется монетизация и кто получит эти деньги — ключевые вопросы. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в ходе монетизации в ближайшее время до 700 грн наличными получат примерно 1,5 млн украинских семей, которые сэкономят газ и электроэнергию.

То есть на монетизацию понадобится приблизительно 1,05 млрд грн. Если получателей будет около двух миллионов, отмечает в разговоре с ЭП министр социальной политики Андрей Рева, цифра может достигнуть 1,5 млрд грн. Списки тех, кто получит выплаты в процессе монетизации, сейчас составляются.

"Согласно постановлению, организации, которые предоставляют газ населению, должны провести перерасчет и предоставить управлениям соцзащиты списки людей, у которых есть суммы остатков. После этого органы соцзащиты сообщат украинцам о возможности получить эти средства. Человек приходит, пишет заявление, после чего ему на счет перечисляются деньги", — объяснил Рева.

По его словам, монетизация не приведет к росту расходов бюджета, поскольку речь идет о средствах, которые уже были на счетах у населения в виде остатков и теперь ему будут возвращены. Нюанс в том, что взаимозачеты по субсидиям виртуальны. Они осуществляются по клирингу при помощи протоколов — специальных финансовых документов, которые используют контрагенты цепочки.

Для бюджета "живые" деньги — это другое, их попросту нужно иметь. Своевременное получение украинцами обещанных денег — чувствительный социальный момент. Замминистра финансов Евгений Капинус уверяет: проблем с выплатами не будет, уплату налогов в стране никто не отменял.

Проблемные расходы

Впрочем, казна может оказаться перед другой проблемой — необходимостью пересматривать расходы на субсидии в целом. По данным Мирового банка, в декабре 2016 года в Украине получали субсидии 6,8 млн семей. В бюджете-2017 на эти цели предусмотрено 50 млрд грн или 7% от размера бюджета.

Собеседник ЭП в "Нафтогазе" говорит, что эта сумма не превышает 47 млрд грн. "Фактическая потребность в финансировании на 2017 год может превысить плановые показатели и достичь 75 млрд грн", — подсчитали эксперты МБ.

Бюджетні витрати на житлово-комунальні субсидії, млрд грн

Рева комментирует вопрос пересмотра расходов иронично: "Спросите у Минфина. Это они так посчитали. Они же умные. Я думаю, что умнее Мировой банк".

"Вопрос увеличения расходов на субсидии будет ясен после проведения сверок. На эту работу у нас есть два месяца, начиная с мая. Мировой банк может делать прогнозы, но мы таких показателей пока не видим", — сказал ЭП Капинус.

Однако собеседники ЭП в правительстве отмечают: вероятность пересмотра более чем высока. По итогам отопительного сезона 2016-2017 годов уже исчерпана львиная долю предусмотренного ресурса.

"Средств по программе не хватает, это правда, но цифра 75 млрд грн однозначно завышена. Она может включать в себя покрытие долгов предыдущих сезонов и то она очень велика", — сказал ЭП источник в Кабинете министров.

Что дальше

На выполнение обязательств перед МВФ по части монетизации субсидий у Украины осталось три с половиной месяца. На данном этапе понятны два направления, по которым работают ведомства.

Первое — разработка нормативно-правовой базы.

"Главный распорядитель средств на субсидии — Минфин. Он разрабатывает постановление, которое упразднит клиринговые расчеты и обеспечит переход на прямые расчеты межу бюджетом и поставщиками услуг", — говорит Рева.

"Речь о механизме, который с помощью казначейства позволит убрать клиринговые расчеты. На данном этапе все нарабатывается. Сказать, что это произойдет завтра, я не могу. Взятые на себя обязательства перед МВФ мы стараемся максимально выполнять", — подтвердил ЭП Капинус.

Второе — рокировка полномочий между Минсоцполитики и Минфином.

"Мы подняли вопрос — и премьер нас в этом поддержал — передать с 1 января 2018 года программу финансирования субсидий Минсоцполитики. Сейчас мы назначаем субсидии, но не финансируем их. Финансирует Минфин. Предложено объединить эти функции в одном ведомстве", — сказал Рева.

Это решение согласовано с Минфином. Оно обсуждается давно, но до сих пор не было реализовано в том числе из-за отсутствия у Минсоцполитики человеческих, финансовых и материально-технических ресурсов для его администрирования.