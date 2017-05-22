OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про безвіз. Опубліковано рішення ЄС. Квитки можна бронювати з 11 червня.

Про пенсії. Тепер пенсії будуть виплачуватися за місцем фактичного проживання в межах України.

Про Курченка. Фірми Курченка вивезли з Донбасу до РФ мільйон тонн вугілля.

Про Лазеренка. США передадуть Україні конфісковані гроші Лазаренка. Якщо конфіскують.

Про Януковича. ГПУ дозволили заочне розслідування проти Януковича у "справі Укртелекому".

Про Держсанепідслужбу. Кабмін вирішив її ліквідувати.

Про ціни. "Центренерго" пропонує суттєво збільшити ціну вугілля в тарифі на тепло.

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Про те, в якій валюті краще зберігати гроші. Вартість Bitcoin в ході торгів 21 травня перевищила 2 тисячі доларів.



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