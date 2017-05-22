OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про безвіз. Опубліковано рішення ЄС. Квитки можна бронювати з 11 червня.
Про пенсії. Тепер пенсії будуть виплачуватися за місцем фактичного проживання в межах України.
Про Курченка. Фірми Курченка вивезли з Донбасу до РФ мільйон тонн вугілля.
Про Лазеренка. США передадуть Україні конфісковані гроші Лазаренка. Якщо конфіскують.
Про Януковича. ГПУ дозволили заочне розслідування проти Януковича у "справі Укртелекому".
Про Держсанепідслужбу. Кабмін вирішив її ліквідувати.
Про ціни. "Центренерго" пропонує суттєво збільшити ціну вугілля в тарифі на тепло.
Про безпеку. Українців атакує новий вірус-здирник XData.
Про те, в якій валюті краще зберігати гроші. Вартість Bitcoin в ході торгів 21 травня перевищила 2 тисячі доларів.
Тексти дня.
Airbnb поза законом. Хостели та офіси в квартирах під загрозою заборони.
Поки українці відпочивали на травневі свята, урядовці розробляли нову версію законопроекту про заборону використання житлового фонду не за цільовим призначенням. Кого зачепить нововведення?
Чи є життя після "Вконтакте" та "Яндекс.Карти": список аналогів заборонених сервісів
Блокування російських інтернет-сервісів дозволяє українцям інтегруватися у світову спільноту і стимулює розробку українських IT-продуктів.
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