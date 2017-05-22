Airbnb поза законом. Хостели та офіси в квартирах під загрозою заборони

Поки українці відпочивали на травневі свята, урядовці розробляли нову версію законопроекту про заборону використання житлового фонду не за цільовим призначенням. Кого зачепить нововведення?

В період між травневими святами депутати реанімували законопроект №6424, який забороняє використовувати житловий фонд не за призначенням.

Проект закону вже на початковому етапі викликає суперечки.

Згідно з ним, під прицілом опиняться міні-готелі, хостели та інші заклади тимчасового проживання. Інший бізнес у житлових приміщеннях не зачіпається: займатися підприємництвом у власній квартирі дозволено, якщо це не заважає сусідам та не використовується наймана праця.

Законопроект стосується будинків, які мають шістнадцять і більше поверхів.

Ризики для міні-готелів

Відповідно до державних будівельних норм перевести з житлового у нежитлове можна приміщення лише на цокольному, першому та другому поверхах. На верхньому і мансардному поверхах можна розміщувати творчі майстерні. Якщо квартира на третьому поверсі і вище, змінити її цільове призначення неможливо.

В Україні поширена практика здавання в оренду на добу кімнат у хостелах та міні-готелях. Як правило, такі заклади тимчасового проживання розміщуються в одній-двох квартирах або займають один-два поверхи. Це житло особливо популярне у Києві, що пов'язано із збільшенням кількості заробітчан та переселенців.

Хостели та міні-готелі найчастіше розташовуються у центральній частині міста і також досить популярні серед туристів. Така висока популярність свідчить ще й про те, що легальний готельний ринок недостатньо конкурентний і не здатний запропонувати доступних форм короткострокового житла.

На думку іноземців, ціни на готелі у Києві високі, а пропозиція невелика. Тому часто набагато вигідніше найняти квартиру за допомогою сервісу Airbnb. Однак запропонований законопроект може зашкодити роботі таких сервісів.

Власники квартир, які пропонують житло для короткострокової оренди, не зможуть робити це легально, а іноземні туристи не зможуть користуватися платформою Airbnb для пошуку альтернативного житла в Україні під час подорожей.

Офіси теж під питанням

З офісами та ж ситуація. Підприємці часто розміщують їх у мінімально переобладнаних квартирах. Власники таких міні-офісів в оголошеннях про оренду спокійно вказують, що їх приміщення належать до житлового фонду. Однак після ухвалення нового законопроекту такий бізнес буде неможливим.

Доцільність нововведення

Автори проекту стверджують, що приміщення часто переобладнуються без дотримання правил пожежної безпеки. Це ускладнює евакуацію мешканців та інших осіб, що знаходяться в будинку, і загрожує їх життю та здоров'ю.

На думку законодавців, щоденне відвідування офісів та закладів тимчасового проживання великою кількістю осіб також призводить до підвищеного навантаження на комунікації та обладнання, зокрема на ліфти.

Як вплине закон на ринок

Запропоновані депутатами зміни передусім вплинуть на малий та середній бізнес. Нововведення можуть перекреслити існування міні-готелів та хостелів. Підприємцям доведеться переводити нерухомість з житлової у комерційну. Це збільшить витрати бізнесу і може вивести його на нерентабельний рівень.

"Для переведення квартири в комерційну нерухомість потрібно заплатити близько 2 тис дол, а хостели та міні-готелі — це недорогий варіант проживання. Краще пустити ці гроші на розвиток сервісів, ніж на зміну цільового призначення будівлі", — розповідає віце-президент Всеукраїнської хостел-асоціації Олена Іващенко.

Якщо закон ухвалять, власникам хостелів та міні-готелів доведеться шукати варіанти розміщення у відокремлених будівлях. Проте, за словами Іващенко, таких споруд у центрі міста надзвичайно мало і вони надто дорогі.

Альтернативним та менш агресивним способом регуляції цього сегмента, на думку експертів, може бути ухвалення чітких стандартів для відкриття того чи іншого виду діяльності: міні-готелю, хостелу чи офісу.

За Проти Поштовх до розвитку комерційної нерухомості Ризик зникнення малого та середнього бізнесу в готельному та офісному сегментах Легалізація бізнесу, зменшення тіньового сегмента Можливе маніпулювання законом виконавчими органами, ризик зростання корупції Зменшення навантаження на комунікації житлових будинків Зниження конкуренції в готельному сегменті, зменшення потоку туристів в Україну

Що отримають мешканці

З одного боку, скарги мешканців щодо шуму та бруду від хостелів будуть задоволені. З іншого боку, здавання квартир в оренду загрожуватиме фізособам-підприємцям та юридичним особам адміністративною відповідальністю і штрафом.

Громадянам — від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та попередженням, посадовцям — від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів.

Хто може виграти

Постає очевидне питання, наскільки якісно діятимуть представники виконавчих органів, і як буде контролюватися їх робота. Чиновники матимуть прямий фінансовий інтерес, а це може спричинити зростання корупції в секторі.

Крім того, зацікавленою стороною є комерційна нерухомість. При суттєвому збільшенні витрат на ведення бізнесу є ризик закриття більшості міні-готелів та хостелів, що збільшить потік клієнтів до легальних готелів та офісних центрів.