Украинцев атакует новый вирус XData

Скорость распространения нового вируса-вымогателя, атакующего украинцев, в четыре раза выше, чем у WannaCry.

Об этом сообщает Ain.ua.

Как отмечается, состоянием на пятницу, 19 мая, было подтверждено 135 уникальных случаев инфицирования, 95% из них пришлось на украинских пользователей.

Для сравнения, в MalwareHunter утверждают, что в Украине они зафиксировали всего 30 пострадавших от атаковавшего более 200 тысяч пользователей по всему миру WannaCry.

XData шифрует все файлы с помощью алгоритма AES. Способов расшифровки без оплаты выкупа пока не найдено. Злоумышленники запрашивают от 0,1 до 1 биткоина (от 5 800 до 58 000 гривен) в зависимости от объема зашифрованных данных и того, пострадал отдельный компьютер или сеть компании.

Как XData распространяется и заражает компьютеры пока не известно. Среди украинских пострадавших в основном компьютерные сети компаний.

Напомним, что в середине мая по всему миру распространялся другой вирус – WannaCry.



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