OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА 1 ТА 2 ТРАВНЯ

Головні економічні новини за 1 та 2 травня.

Про прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць із 1 травня встановлено у розмірі 1 624 гривні (збільшений на 80 гривень), дітей у віці до 6 років - 1 426 гривень (збільшений на 71 гривню), для дітей у віці від 6 до 18 років - 1 777 гривень (збільшений на 88 гривень).

Рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1 684 гривні (збільшений на 84 гривні) і для осіб, що втратили працездатність, - 1 312 гривень (збільшений на 65 гривень).

Про Alitalia. Змінивши "Бориспіль" на "Жуляни", найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.

Про енергоефективність. За три роки школи та дитячі садки Києва зекономили 463 тисяч Гкал або 642 мільйони гривень завдяки енергоефективним заходам та енергомоніторингу.

Про соцнормативи. Набрала чинності постанова Кабміну про зниження соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення.

Про оточення Януковича. Рішення Краматорського суду про конфіскацію грошей оточення екс-президента України Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 мільйонів євро.