OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події за 27 квітня.

Про обшуки СБУ. Обшуки співробітниками СБУ в офісі ПАТ "Укргазвидобування" проводяться в рамках справи про використання забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.

СБУ, тим часом, продовжує виводити свою нитку: Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".

Про ДТЕК. Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що так звана формула "Роттердам+" в даний час працює.

Ще ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки "Г".

Про "Газпром" та "Нафтогаз". Газпром збільшив вимоги до "Нафтогазу України" в арбітражі Стогкольма з 31,7 мільярдів доларів до 37 мільярдів доларів.

Про "Сбербанк". Латвійський Norvik Banka був виключений як структурна одиниця з угоди з купівлі українського Сбербанку.

Про експорт електроенергії. Президент України та президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорили можливість відновлення експорту української електроенергії в Білорусь.

"Домовилися, обговорили і дали відповідні доручення про можливість експорту української електроенергії для білоруських споживачів", - сказав Порошенко.

Про експорт аграрної продукції. Сальдо зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією за перший квартал 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросло на 37,7% і становило 3,5 мільярда доларів.

Про держборг. Сукупний державний борг України в березні зріс на 0,82%, або на 0,59 млрд доларів до 72,35 млрд доларів.

Про скасування абонплати на газ. В "Урядовому кур’єрі" опубліковано рішення Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг, яким скасовується введення абонентської плати за газ.

Про гендиректора "СхідГЗК". Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати і відпустив під домашній арешт гендиректора держпідприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат" Олександра Сорокіна.

Тексти дня:

Глава ДТЕК: Ми люди виховані, щоб не відкривати двері в міністерство ногами, відкриваємо руками

ЕП поговорила з главою ДТЕК Максимом Тимченком про мотиви Ріната Ахметова, його стосунки з оточенням президента та з іншими олігархами, про приватизаційні плани і скандальну формулу "Роттердам+".

Що СБУ шукала в Dragon Capital

Обшуки в інвесткомпанії Dragon Capital шокували країну. СБУ справді шукала в інвесткомпанії нелегальний софт, чи правоохоронців знову використовують як інструмент тиску?