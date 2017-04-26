ГПУ повідомила про підозру гендиректору "Тедіс Україна"

Генеральна прокуратура повідомила про підозру генеральному директору дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна".

Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Генеральною прокуратурою за оперативного супроводження Нацполіції продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру гендиректору "Тедіс Україна" та члену дирекції – директору дирекції компанії у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 ст. 212 та частиною 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Частина 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Частина 2 статті 28, частина 2 статті 205 (фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"У зв’язку з викладеним, слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури зазначених посадових осіб "Тедіс Україна" повідомлено про підозру у вчиненні названих вище кримінальних правопорушень", - повідомляє ГПУ.

"На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що "Тедіс Україна" розпочала процес зміни бенефіціарів.

Як відомо, скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня.

31 березня Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП.

Економічна правда