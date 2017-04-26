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"Тедіс Україна" розпочала процес зміни бенефіціарів - Луценко

Середа, 26 квітня 2017, 15:19

Дистриб'ютор тютюнових виробів компанія "Тедіс Україна" розпочала процес зміни бенефіціарів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, у середу відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії Тедіс.

"Щойно фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн гривень перераховані в держбюджет України", - написав Луценко.

"Також ГПУ отримало документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії Тедіс - громадян РФ. Кримінальне провадження триває", - підсумував генпрокурор.

Як відомо, скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня.

31 березня Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП.

Економічна правда

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