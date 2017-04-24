OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 24 квітня.

Про корупцію. Розмір предмету злочинів, які розслідуються Національним антикорупційним бюро, досягає 85 мільярдів гривень.

Про банк Мартиненка та Жванії. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк".

Про підвищення цін на газ. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ не передбачається

Про електроенергію в ОРДЛО. "Луганське енергетичне об'єднання" Костянтина Григоришина планує з 25 квітня відключити електроживлення окупованій частині Луганської області.

Про вугілля з ОРДЛО. Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що Росія не відчуває потреби у вугіллі з захоплених бойовиками районів Донецької та Луганської областей.

Про потяг у Польщу. В кінці травня або на початку червня за маршрутом Ковель-Ягодин-Холм планують запустити двовагонний поїзд. Поїзд розрахований на 182 пасажирів, ще 10 місць буде віддано обслуговуючому персоналу. Орієнтовний час в дорозі складе 2 години, а ціна квитків - 130-150 грн.

Про авіакомпанії. Авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.

Про НБУ. Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 49,98 мільйона доларів.

Про "Нафтогаз". Наглядову раду НАК "Нафтогаз України" очолив Пол Уорвік.

Раніше він обіймав посаду заступника голови наглядової ради "Нафтогазу", є незалежним членом ради.

Текст дня:

Голова Держказначейства Тетяна Слюз: у нас немає жодної інформації для відшкодування ПДВ

ЕП поговорила з головним казначеєм країни про те, як буде здійснюватися автоматичне відшкодування податку на додану вартість: як буде працювати новий реєстр, і які у податківців залишаються важелі для втручання в цей процес.