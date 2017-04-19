OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 19 квітня.

Про "Укртрансгаз". Переможцями перших в історії відкритих торгів ПАТ "Укртрансгаз" на постачання технологічного газу виявились п’ять компаній, найбільше підрядів виграв державний "Нафтогаз України" на загальну суму 4,12 млрд гривень.

По одному лоту виграли приватні фірми ТОВ "Еру трейдінг" (1,35 млрд гривень, 6 204 грн/ткубм), ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" (1,29 млрд гривень 5 920 грн/ткубм), "Trafigura Ukraine" (1,35 млрд гривень, 6 192 грн/ткубм), ТОВ "Газоторгова компанія" (1,33 млрд грн 6 103 грн/ткубм).

ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" належить екс-міністру екології Миколі Злочевському.

Про абонплату за газ. НКРЕ заявляє, що нова методологія та тарифи на розподіл газу дозволять суттєво зменшити тарифи на теплову енергію і відповідно розмір платіжки за послугу з централізованого опалення для населення.

Про шахти на окупованих територіях. На непідконтрольній території Донецької області призупинили роботу Шахта імені Засядька і Шахта імені академіка А. А. Скочинського.

Про ПДВ. Адміністрація президента отримає доступ до реєстру автоматичного відшкодування податку на додану вартість без права коригування.

Про печатки. Закон, що передбачає скасування вимоги обов'язкового використання печаток на документах, набуде чинності 19 липня.

Про Насірова. Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про Абромавичуса. Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус очолив наглядову раду Української академії корпоративного управління за участю представників МВФ, ЄБРР і МФК.

Про Клюєвих. Суд скасував арешт 121,8 мільйона гривень на рахунках трьох компаній братів Андрія та Сергія Клюєвих.

Про корупцію. Заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" Романа Зазуляка затримали за вимагання та отримання хабара.

Про Нафтогаз. Кабінет міністрів оголосив конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про ФДМ. Виконувачем обов'язків Голови Фонду державного майна України призначений Парфененко Дмитро Миколайович.

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