Абонплата за газ може зменшити платіжки за тепло на 300-400 гривень - НКРЕ

Нова методологія та тарифи на розподіл газу дозволять суттєво зменшити тарифи на теплову енергію і відповідно розмір платіжки за послугу з централізованого опалення для населення.

Про це йдеться у повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕ провела розрахунки тарифів на тепло для першої групи ліцензіатів, які можуть бути схвалені для одержання пропозицій зацікавлених сторін з урахуванням: нової методології визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу газу та нового рівня мінімальної зарплати (3200 гривень).

Як наголошується, розрахункове зменшення розміру платіжки за послугу з централізованого опалення становитиме: майже 300 гривень для родини, що мешкає у однокімнатній квартирі; більше 400 гривень для родини, що мешкає у двокімнатній квартирі.

Розрахунки для першої групи виконані по 11 підприємствам, що здійснюють ліцензовану діяльність у різних регіонах України з обсягом корисного відпуску майже 40% від загального обсягу корисного відпуску ліцензіатів НКРЕ.

"Середнє зменшення тарифу по зазначених ліцензіатах становитиме близько 60 гривень за 1 Гкал, або більше 5% від діючого на сьогоднішній день тарифу на теплову енергію", - повідомляє регулятор.

Інформація по першій групі ліцензіатів наведена у таблиці:

Нагадаємо, 29 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Згодом прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін вимагатиме переглянути це рішення НКРЕ.

Президент Петро Порошенко також заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

4 квітня у НКРЕ заявили, що це рішення призупинено.

Економічна правда