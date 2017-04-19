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На непідконтрольній території Донецької області зупинилося дві шахти

Середа, 19 квітня 2017, 13:30

На непідконтрольній території Донецької області призупинили роботу Шахта імені Засядька і Шахта імені академіка А. А. Скочинського.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Як зазначається, шахти зупинили роботу через завантаженість складів при відсутності схем збуту продукції.

Також повідомляється, що з 17 квітня розпочався перехід шахт державного

вуглевидобувного підприємства Макіїввугілля в режим водовідливу.

У повідомленні також відзначаються, що шахтарі скаржилися на "міністерство вугільної промисловості" самопроголошеної республіки на систематичну невиплату зарплати.

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