На непідконтрольній території Донецької області зупинилося дві шахти

На непідконтрольній території Донецької області призупинили роботу Шахта імені Засядька і Шахта імені академіка А. А. Скочинського.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Як зазначається, шахти зупинили роботу через завантаженість складів при відсутності схем збуту продукції.

Також повідомляється, що з 17 квітня розпочався перехід шахт державного

вуглевидобувного підприємства Макіїввугілля в режим водовідливу.

У повідомленні також відзначаються, що шахтарі скаржилися на "міністерство вугільної промисловості" самопроголошеної республіки на систематичну невиплату зарплати.