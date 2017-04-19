Що заважає побудувати Кремнієву долину в Україні

Українські стартапи давно перемагають на світовому рівні, але вітчизняний бізнес-клімат стримує розвиток галузі. ЕП з'ясовувала, що відбувається у найбільш інноваційному секторі країни. (Рос.)

Украинские стартапы сделали для имиджа Украины больше, чем сотни политиков. Продуктами талантливых украинцев пользуются миллионы жителей земного шара, а молодые предприниматели могут стать новыми лидерами страны.

Однако непредсказуемое поведение государства, низкий внутренний спрос на инновации и небывалый уровень популизма мешают развиваться украинской стартап-экосистеме и не дают Украине превратиться в восточноевропейскую Кремниевую долину.

Обозреватель "Экономической правды" разбирался, что происходит в самой инновационной отрасли страны.

Низкий внутренний спрос на инновации

Успешные украинские стартапы, ориентированные на внутренний рынок, можно сосчитать на пальцах двух рук. Большинство из них работает в сегменте электронной коммерции: Zakaz.ua, "Кабанчик", Crafta.

"Ростки инноваций погибли в условиях постоянного экономического, политического и военного кризиса. Кроме e-commerce, внутренние инновационные продукты не развиваются", — считает управляющий партнер GrowthUP Group Денис Довгополый.

Низкий размер ВВП, по которому Украина находится на 121 месте в мире между Бутаном и Гватемалой, порождает слабый внутренний спрос. Как следствие — стартапы тестируют бизнес-модель в Украине, после чего идут на западные рынки, оставляя в стране в лучшем случае R&D-офисы.

Именно так поступил основатель сервиса поиска репетиторов Preply Кирилл Бигай.

Первые продажи стартап сделал в Киеве, но сейчас ученики и преподаватели из Украины приносят Preply только 13% доходов, а большая часть пользователей находится в США и Европе.

При этом команда Preply работает из киевского офиса. Бигай объясняет это невысокими ценами и неплохим уровнем жизни в столице.

"Размер и ресурсная ориентация экономики не дает возможности стимулировать внутренний спрос на инновации", — считает Довгополый. Выход из ситуации собеседники ЭП видят в искоренении коррупции и бюрократии в стране.

"Украина быстро превратится в технологический хаб, как только войдет европейскую "тройку лидеров" по легкости ведения бизнеса", — уверен управляющий партнер фонда AVentures Capital Андрей Колодюк.

Отсутствие икон предпринимательства

В Украине есть множество талантливых людей — основателей IT-компаний стоимостью десятки и даже сотни миллионов долларов, которые могут претендовать на образ новой украинской мечты.

Среди них — Владимир Многолетний из медиахолдинга Genesis с аудиторий 100 млн по всему миру, Алексей Шевченко и Максим Литвин, фаундеры лучшего в мире сервиса по проверке английской грамматики Grammarly, Дмитрий Сергеев, создавший популярнейший фотобанк DepositPhotos, одессит Александр Борняков, владелец сети видео-рекламы VertaMedia.

Все эти люди широко известны в IT-кругах. Их истории могут вдохновить миллионы соотечественников на создание бизнесов. Тем не менее, масс-медиа и Facebook-сообщество куда охотнее обсуждают интервью Ивана Дорна и грядущих участников "Евровидения".

"Гонения тех, кто не желает зарабатывать, как все (они же спекулянты и фарцовщики), а также формирование искаженных социальных целей вроде "устроиться на хорошую работу" или "успешно выйти замуж" подорвали фундамент будущей экосистемы предпринимательства", — говорит управляющий партнер Chernovetskyi Investment Group Андрей Криворчук.

"Несмотря на успехи некоторых стартапов, в Украине все еще мало предпринимателей — им неоткуда взяться. Культура ведения бизнеса была уничтожена в советское время и сейчас бизнесмены сами пробивают себе дорогу без какой-либо поддержки со стороны государства", — соглашается CEO инвестиционной компании Digital Future Алексей Витченко.

Непредсказуемое государство

Обыски силовиков в IT-компаниях уже стали притчей во языцех, и даже после смены власти ситуация особо не изменилась.

Изъятие серверов у одного из крупнейших киевских провайдеров "Ланет", вынос оборудования у "Интертелекома", маски-шоу в компании YouControl, работающей с открытыми данными, — одни из немногих громких дел последнего полугодия. Порой дело доходит до абсурда: в марте херсонские налоговики обыскали луцкую IT-компанию, перепутав буквы в названии.

Описанная ситуация, а также война и политическая нестабильность увеличивают страновые риски. Западные инвесторы предпочитают иметь дело с украинскими стартапами в тех случаях, когда юридически компания оформлена в Европе или США и там же находится ее костяк.

По мнению Довгополого, все это окончательно разбалансировало бизнес-модель инвестиций в технологические проекты. Отсюда — следующая проблема.

Замкнутый круг: недостаток инвесторов и стартапов

По подсчетам Довгополого, в Украине действует 17 венчурных фондов и бизнес-ангелов, которые могут инвестировать от 200 тыс долл до 1 млн долл.

"Наш опыт из Европы и Силиконовой долины подсказывает, что для одной инвестиции в США надо посмотреть 100-200 проектов, встретиться с 20-30 компаниями и провести аудит в пяти-шести компаниях. В Украине ежегодно создается около тысячи стартапов, из которых на инвестиции 200 тыс долл — 1 млн долл могут претендовать только 20-40 в год. На 17 фондов это очень мало", — считает Денис.

По данным исполнительного директора Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Ольги Афанасьевой в Украине на разных стадиях работают около 3 тыс стартапов.

Выход из ситуации Довгополый видит в интеграции в глобальную инфраструктуру. "Вероятнее всего, придется столкнуться в конкуренции капитала и за капитал, но это только подтолкнет отрасль", — говорит предприниматель.

Не у всех хватает терпения дождаться лучших времен. По разным оценкам в 2016 году Украину покинули 5-9 тыс IT-специалистов.

"Учитывая взнос таких людей в формирование ВВП процветающих экономик мира, можно констатировать, что вместе с IT-специалистами Украина теряет миллиарды долларов недополученной прибыли в год", — говорит Криворчук.

Популизм как способ самозащиты

Многие из опрошенных ЭП инвесторов сетуют на высокий уровень популизма в высказываниях "экспертов рынка".

Криворчук за пять лет посетил около полутора десятка экосистем, включая Кремниевую долину, Израиль, Индию, Китай, Таиланд, Вьетнам, Турцию и Сингапур. "Из этих поездок я вынес один болезненный вывод: осознал объемы чуши, в условиях которой функционирует мир украинского IT", — отмечает он.

"Кто-то выдает себя за высокооплачиваемого эксперта, которого пригласили поднимать Украину. Однако в Украину он приехал только потому, что это последняя страна в мире, из которой его еще не выперли. Кто-то активно торгует лицом и продвигает инициативы, но забывает, что запорол все, за что брался. Кто-то обещает стать прекрасным ментором для компании, но пропадает в день, когда получает долю", — пишет Криворчук, не называя имен.

Несмотря на сложности, позитивные моменты тоже есть. "Украинские стартапы не просто участвуют, но и побеждают в конкурсах мирового уровня в США. Об Украине в мире часто говорят в разрезе войны или экономического кризиса, но мы развенчиваем эти стереотипы", — резюмирует Колодюк.