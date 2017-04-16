OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про туристичну привабливість. Україна увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки, займаючи 127 місце зі 136 поруч із такими країнами, як Гондурас, Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен та Колумбія.

Про дефіцит пенсійного фонду. Відповідаючи на питання про намір уряду зафіксувати дефіцит ПФ в 140 млрд гривень, міністр соціальної політики Андрій Рева уточнив, що зараз мова йде про те, аби не допустити його збільшення.

"На цьому етапі йдеться про те, що ми повинні не допустити його збільшення. Зменшити ми його не зможемо. Коли економіка запрацює (а тенденції позитивні), і зарплати почнуть зростати, дефіцит стане незначним", - зазначив він.

Про Сбербанк. Сбербанк (Київ) заявив про скасування з 14 квітня всіх раніше встановлених тимчасових лімітів на здійснення готівкових і безготівкових операцій за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

Про український експорт. Український експорт товарів у перші два місяці 2017 року зріс на 32,7% (до аналогічного періоду 2016 року).

Про паски. Випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 29,81 грн, що на 35,3% дорожче, ніж в 2016 році.