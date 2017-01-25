OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Україна на 131-му місці в рейтингу сприйняття корупції та інші новини за 25 січня.

Про корупцію в Україні. У світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник минулого року. Таким чином, зараз Україна на 131-му місці в рейтингу сприйняття корупції.

Про МВФ. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє про зняття питання про підвищення пенсійного віку з переговорів із Міжнародним валютним фондом з підготовки нової редакції Меморандуму про співробітництво за програмою EFF.

Паралельно з’ясовується, що МВФ в січні не буде розглядати питання виділення Україні наступного траншу.

Про чвари на Кабміні. Міністр інфраструктури розкритикував політику уряду і керівництва "Укрзалізниці" і передав прем’єр-міністру документи щодо корупційної діяльності на залізниці.

При цьому, Гройсман заступився за Балчуна, порівнявши його досвід роботи на залізниці, з досвідом роботи Омеляна.

Про підвищення тарифів на УЗ. Мининфраструктуры предлагает поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").

Про курс гривні. 25 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,21-27,24 гривні за долар.

Тексти дня:

"Автошопінг по-українськи. Що буде з автівками на іноземних номерах".

"Хто ставить "палки в колеса" пенсійній реформі: Чи почнуть через півроку недержавні пенсійні фонди сплачувати податки, втративши статус неприбуткової організації?"