OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Подорожчання бензину, нове керівництво Приватбанку та інтерв'ю з Міністром аграрної політики - головне за 26 грудня.

Дуже хороша колонка старшого економіста "CASE Україна" Володимира Дубровського під назвою "Незаймані олігархи і наступ на середній клас. Влада рубає сук...". Радимо ознайомитися за посиланням:

"Мінімалка" 3200, РРО на "складну побутову техніку", спроба обмежити посилки, ЄСВ для підприємців, які не ведуть діяльності, право для місцевих органів влади перевіряти трудові відносини, наїзди на ІТ-компанії, наполегливі спроби ліквідувати або, хоча б, вихолостити спрощенку .

А борці з "тіньовою економікою", які чомусь помічають тільки дрібні масові порушення і в упор не бажають бачити офшори, "податкові ями", "відкати" і т.д., вже потирають руки в передчутті отримання доступу до баз "Привату".

Велике інтерв'ю з Міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Кутовим:

Чому аграрний міністр менше часу проводить в міністерстві, як він отримав крісло, і чому навколо мільярдних дотацій для аграріїв стільки галасу. Читайте за посиланням.

І ще один текст: "На порозі пост-індустріальної революції: Маск приходить на заміну Форду":

Мова про те, що технології, які вже сьогодні стрімко виводять на ринок компанії Ілона Маска, можуть до непізнаванності змінити як транспортну сферу так і енергетику. Читати тут.

Переходимо до новин:

Порошенко підписав Держбюджет на 2017 рік.

"Дуже важливо, що піднімається заробітна платня вчителів, лікарів, в першу чергу кваліфікованих працівників. І ми нарешті маємо можливість, щоб та людина, яка працює, в першу чергу мала відповідне матеріальне забезпечення", - наголосив президент.

В Україні подорожчав бензин і дизпаливо.

На 40-50 копійок за літр вартість всіх палив зросла в мережах WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO і ін. Таким чином, ціна бензину А-95 у мейджорів досягла 25,50 гривні за літр, ДТ - 22,50 гривні за літр.

Найбільша консолідована мережа АЗС групи "Приват" також підвищила вартість свого пального на 0,5 гривні за літр. Так А-95 на АЗС "Авіас", "Мавекс", ANP і "Укрнафта" зріс до 22,65-22,70 гривні за літр, ДТ - до 20,50-20,55 гривні за літр.

Також вартість пального зросла в більшості регіональних АЗС.

Тема Приватбанку все ще не вичерпана:

Національний банк конвертував єврооблігації Приватбанку на суму 595 млн доларів в капітал.

Як наголошується, Приватбанк мав в обігу такі випуски облігацій: випуск на суму 175 млн доларів за ставкою 10,875% з погашенням 28 лютого 2018 року; випуск на суму 200 млн доларів за ставкою 10,25% з погашенням 23 січня 2018 року; випуск на суму 220 млн доларів за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році.

Тим часом голова правління Приватбанку Олександр Шлапак представив нове керівництво банку: у новому складі правління та керівництва майже половину складають діючі менеджери банку.

Нацбанк створить в 2017 році кредитний реєстр.

"Створити сам реєстр НБУ може і без закону, і ми як регулятор можемо поставити за обов'язок банкам наповнювати його. Але давати банкам інформацію з кредитного реєстру ми не зможемо, поки не приймуть закон", - заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

Кредитний реєстр НБУ є аналогом приватних бюро кредитних історій (БКІ), тільки якщо БКІ роблять ставку на кредити фізосіб, то кредитний реєстр НБУ - на кредити юридичних осіб. У кредитному реєстрі банки зможуть побачити обслуговування кредиту їх позичальниками в інших банках.

АМКУ дозволив швейцарській Glusco купити АЗС "Роснєфті" в Україні.

Мережа АЗС "Роснєфті" в 12 областях України налічує 141 об'єкт, що працює під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл".

Glusco Energy S.A. входить в групу компаній Proton Energy Group S.A. (Швейцарія) - трейдера нафти і нафтопродуктів.

"Укрхімтрансаміак" зупинив прокачування російського аміаку до Одеси.

"Укрхімтрансаміак", оператор української частини аміакопроводу "Тольятті-Одеса", з 23 грудня зупинив транзит аміаку "Тольяттіазот" по території України.