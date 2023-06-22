Почому харчі для військових

21 січня суспільство сколихнув скандал із закупівлею Міноборони продуктів у рамках комплексної послуги харчування. Чиновники відомства купували в приватних компаній яйця по 17 грн за штуку і картоплю по 22 грн за кг.

В умовах війни контракти Міноборони засекречені, про них суспільство дізналося лише завдяки журналістам видання ZN.ua.

У лютому Верховна Рада ухвалила закон щодо "публічності незбройних закупівель Міноборони".

Ним депутати зобов’язали замовників у сфері оборони звітувати про свої закупівлі, які не стосуються придбання зброї чи товарів подвійного призначення, в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Тепер державні оборонні відомства повинні оприлюднювати ціни замовлень без зазначення інших звичайних для публічних організацій даних, які можуть нашкодити країні під час війни: адрес, назв постачальників та об'ємів.

У Prozorro з’явився модуль, куди Міністерство оборони й решта замовників з травня вносять ціни своїх закупівель, починаючи з 24 лютого 2022 року.

За перші два місяці звітування вони оприлюднили понад 38 тис звітів. ЕП відібрала 2,1 тис з них, які стосуються обраної групи продуктів харчування (морква, цукор, буряк, картопля, яйця та інші), які можна порівняти з щомісячними цінами, зафіксованими Державною службою статистики.

Ось як це виглядає на прикладі закупівельних цін десятка яєць.

Середня вартість десятка яєць за більш ніж рік війни становила близько 51 грн. Це на 10 грн або на 20% дорожче, ніж ціни, які в країні фіксує Держстат.

Важливо не плутати ці закупівлі із закупівлями послуг харчування Міноборони, з яких почався скандал і в складі яких теж є продукти. Наприклад, у лютому, коли скандал лише розгорався, виявилося, що прикордонники купують окремі продукти в рази дешевше, ніж Міністерство оборони.

За словами журналіста Юрія Ніколова, Міноборони тоді законтрактувало курячі стегенця по 120 грн за кг, тоді як Держприкордонслужба купила курятину по 51-78 грн за кг. Різницю відомство пояснювало тим, що воно замовляє не окремі продукти, а "послуги з приготування" у вигляді харчових наборів з каталогу.

У червні міністерство провело публічні тендери на 25 млрд грн на ті ж послуги, але переможці поки що не оголошені, а контракти не підписані.

У будь-якому разі середні ціни на більшість продуктів для всього силового блоку, які потрапили в огляд (куплені таємно і публічно через Prozorro), близькі до цін Держстату. Головне – вони відповідають ринковим та сезонним трендам.

Чи можна довіряти оприлюдненим цінам? У Transparency International вказують: оскільки дані публікуються без сканованих копій угод, "неможливо визначити, що вплинуло на ціну за одиницю, що в неї входило і чи не була вона завищена".

Деякі звіти не завжди містять повну та чітку інформацію і немає дієвих механізмів контролю. Уся ця інформація в повному обсязі має бути оприлюднена лише протягом 90 днів з дня завершення дії воєнного стану. Утім, краще так, ніж жодної інформації, як це було до травня 2023 року.